伊瓜因走人怕啥？米兰助教：库特罗内超强！

AC米兰助理教练里切奥表示俱乐部会处理好伊瓜因离队的事情，并称他们会打好手中现有的牌。

本轮意甲联赛，AC米兰客场2-0击败了热那亚，赛后米兰助教路易吉-里切奥接受了媒体采访，他表扬了库特罗内，并谈到了即将离队的伊瓜因。

由于加图索在对阵尤文图斯的超级杯比赛中行为不当被处罚禁赛，因此本场比赛里切奥代替主教练在场边指挥，赛后他说道：“我们有半个小时左右踢得很艰难，球队的阵型被冲散了，尤其是苏索踢的那一边，他无法帮助阿巴特和孔蒂防守。不过，在那半小时之后，我们缓过劲来，并有了更多地跑动。”

“超级杯的失利？远赴沙特踢球太艰难，首先我们在意大利杯中踢了加时，队中有不少停赛、受伤和不在最佳状态的球员，而且路途非常遥远，这一切都让我们倍感挣扎。至于转会市场的那些事，我们都是大人了，知道该如何处理好这些情况。”

“关于伊瓜因要离队的事情已经传了好多天，但我们会打好手中这副牌。我要强调一下，在意杯、超级杯和这场比赛中，库特罗内的表现都非常好，他在打击对手空当方面做得相当出色，他不断撕扯热那亚的防线，并一直在为团队做贡献。”

本场比赛，萨帕塔早早就受伤被换下，看起来像是大腿受伤，对此里切奥说道：“当球队缺人手的时候，其他能上场的球员都很努力的在拼，萨帕塔是一个非常讲究身体对抗的球员，他肌肉受伤了，我们会看看他的检查结果，再判断伤势严不严重。”