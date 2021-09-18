伊瓜因：皇马刚签下卡卡和本泽马时 我内心很沮丧

这位阿根廷人在皇马效力期间打入了121粒进球，尽管他承认在俱乐部大量的引援中自己处境困难

伊瓜因解释了他最初对皇马签下本泽马和卡卡的沮丧之情，那个赛季他是球队的最佳射手。

这位阿根廷人现在效力于迈阿密国际，他在2007年至2013年期间效力于银河战舰，但最终加盟那不勒斯。他在皇马踢球期间共进121粒进球。

然而，他对皇马在2009年签下本泽马和卡卡感到失望，C罗当时也是球队的一员，他承认这让他想知道自己需要进多少球才能保住位置。

伊瓜因告诉ESPN Futbol 360：“和本泽马的竞争很健康，但我们都得表现出自己最好的一面。”

“C罗来的那一年，他打进了27球，我打进了26球，下一个转会窗球队引进了卡卡和本泽马，当时我就说：‘我得进多少球才能保住位置？’”

“本泽马来到球队后激发出我最好的状态，反之亦然，他是一名非常出色的前锋。”

现年33岁的伊瓜因在2006年12月从河床转会加盟皇马，效力皇马首个赛季他就赢得了西甲冠军，不过他各项赛事只打进了2球。

2007-08赛季他再次赢得西甲联赛，各项赛事打进9球，在之后的两个赛季里他一共打入53球，那是他在皇马的巅峰时期。

2010-11赛季，伊瓜因的数据有所下滑，不过他也赢得了国王杯冠军，2011-12赛季他为皇马打进22个联赛进球，帮助球队再次赢得联赛冠军。

回忆起自己的皇马生涯，伊瓜因说道：“我当时并不是要去一线队，皇马想把我安排到卡斯蒂亚，而且我也有可能被外租。”

“在飞机上，我爸爸告诉我：‘我唯一要求你做到的就是不要害怕，永远不要害怕，但要心怀尊重。’这句话一直伴随着我。”

“当我加盟皇马时，我和一线队一起训练，在第二堂训练课上，卡佩罗和我说：‘你以后就留在一线队了。’三四天后，我在国王杯中完成了皇马一线队首秀，那场比赛我踢右边锋。”

伊瓜因皇马生涯数据：

2006-07赛季，各项赛事出场23次，打进2球，赢得西甲冠军

2007-08赛季，各项赛事出场34次，打进9球，赢得西甲冠军

2008-09赛季，各项赛事出场44次，打进24球，赢得西班牙超级杯

2009-10赛季，各项赛事出场40次，打进29球，无冠

2010-11赛季，各项赛事出场25次，打进13球，赢得国王杯冠军

2011-12赛季，各项赛事出场54次，打进26球，赢得西甲冠军

2012-13赛季，各项赛事出场44次，打进18球，赢得西班牙超级杯冠军