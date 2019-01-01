伊瓜因未来存疑 切尔西加入约维奇争夺战

切尔西锋线目前再添一人，他们将与皇萨仁竞争德甲锋线超新星卢卡·约维奇。

根据英格兰媒体《镜报》的最新报道，志在加强锋线的切尔西决定加入法兰克福中锋卢卡·约维奇的争夺战，为此他们将与利物浦、巴萨、皇马与拜仁慕尼黑等队展开球场外的激烈对决。

现年21岁的约维奇是在去年夏天以先租后买的形式从本菲卡加盟而来。截至目前，这名塞尔维亚国脚本赛季已经在代表“雄鹰”在各项赛事中出场了26次，斩获19球3助攻，被各路专家与球迷视为欧洲最具前途的超新星之一，为此，财大气粗的切尔西甚至愿其掏出4500万欧元。

不过这笔交易能否如阿布拉莫维奇所愿，目前仍不好说。

尽管已经拥有萨拉赫、马内和菲尔米诺这样的欧洲顶级锋线组合，利物浦主帅克洛普仍希望在今夏继续对球队的锋线进行补强。要知道，现在锋线上的替补大将斯图里奇合约即将到期，年轻小将奥里吉也可能会为了更多的出场时间而离开安菲尔德。正如红军传奇前锋欧文所说的一样，利物浦必须继续积累和培养锋线人才，而约维奇完全符合他们的要求。

除了同联赛中的竞争对手，他们还面临着西甲与德甲方面的激烈竞争。

上周末，西班牙媒体纷纷报道巴塞罗那已经与这位青年才俊达成了加盟协议，并将在赛季结束前与法兰克福谈妥球员的具体转会费用。

而在一月份，《阿斯报》曾指出另一家西甲豪门皇马已经排除了其他选项，将约维奇视为自己引援的唯一选择，为此他们将放弃对卡瓦尼、凯恩以及伊卡尔迪等名将的追求。

至于拜仁，从德甲内部挖潜一直是他们的当家本领，再加上他们的现任主帅科瓦奇曾在执教法兰克福时期与这位塞尔维亚前锋有过搭档，巴伐利亚巨人对这位年轻人的渴望恐怕远超过巴萨皇马两队。更何况他们的主力中锋莱万多夫斯基年事渐高，为其寻找一位接班人确实迫在眉睫。

切尔西曾在一月份签下了阿根廷名将伊瓜因，今夏他们还准备与老将吉鲁进行续约，不过球队高层和主帅萨里都对目前的锋线搭配不甚满意。

和东欧传统中锋相似，年轻的约维奇也拥有着不俗的头球、做球、无球跑动以及终结能力，同时搭配自己不错小技术、停球、盘带、传中以及双足能力，在球队的进攻中具备不小的威胁。和年迈的伊瓜因不同，约维奇运动能力不俗，活动范围大，还能够在比赛中拉到边路，依靠传中创造出破门良机。

当然，万般皆好的约维奇同样有自己的不足之处，受限于自己的身体，他在对抗、速度和突破能力等方面并不出众，甚至有些偏弱，背身拿球和护球的水平也一直被球迷所诟病。

目前的卢卡·约维奇还需要继续成长，但加盟一家顶级豪门也只是时间问题。