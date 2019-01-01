伊瓜因：后悔曾因害怕被骂而不出门

伊瓜因表示自己曾因害怕被骂而躲在家里不出门，并称球员有时候过得还不如杀人犯。

切尔西前锋伊瓜因最近接受了ESPN采访，他表示自己后悔当初因害怕被骂而不出门，同时表示球员生活的一部分东西只有球员自己才能理解。

“以前我总是躲在家里不出门，因为我害怕外面的人骂我，我很后悔这么做。”伊瓜因说道。“有些人作恶多端，却以真面目示人，毫无羞耻之心。”

“我们只是好好踢球，努力做到最好而已，我们没有杀人，只是普通的运动员，却不能出门？人们总是说我们赚很多钱，但钱买不到朋友，这14年来我的生日和圣诞节都是和不同的人过的。”

“我想见我的母亲，但她得坐15个小时飞机才能找到我。很明显我可以付机票钱，但她花费15个小时来到这里之后，我却只能给她留不到10分钟的时间，人们看到了什么？只看到你进球，因为他们给钱我们就是想看我们进球，他们只会用进球评判我们，这么说可能有点夸张，但我正在从中恢复。”

“我现在已经来到一个没有什么可以伤我太深的阶段了，我曾受苦受难，就算不上社交网络，你也会得到批评。我在最好的联赛踢球，在世界上最好的球队效力，我参加过三届世界杯和一届美洲杯，当我5岁的时候我连这成就的10%都不敢想，而我最终做到了，所以为什么我要担心别人说什么呢？”