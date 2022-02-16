伊涅斯塔：巴萨是我的家 有计划的话愿意回去

伊涅斯塔对回归巴塞罗那敞开了大门，他表示巴萨俱乐部仍然是自己家。

伊涅斯塔曾在巴萨效力将近20年，赢得了多座西甲冠军和欧冠冠军。他和梅西以及哈维等人一起打造了巴萨最成功的时代，但2018年，他离开俱乐部加盟了神户胜利船。

伊涅斯塔将在5月年满38岁，但他目前还没有计划退役，而如果机会出现，他对回归巴萨持开放态度。

伊涅斯塔在接受杰拉德-罗梅罗采访时说道：“我愿意回巴塞罗那，我想帮助俱乐部，这其中牵涉到许多变量，你很难知道未来会发生什么。”

“巴萨是我的家，没有比在家更好的地方了。今天的我只想着踢球，这是最令我感兴趣的事情。”

被问到退役后是否考虑执教时，伊涅斯塔说道：“正如他们所说，时间并不站在我这一边，但我不知道自己退役后会干什么。”

“我很多次想过要去考教练证或准备成为一名体育总监，是的，我想在退役后继续从事足球相关的行业。”

巴萨目前因为财政危机而专注于免签球员，最近他们就免签带回了梦三时期的老将阿尔维斯。

如今阿尔维斯、布斯克茨和皮克是2011年瓜迪奥拉带领下的那支欧冠巴萨仅剩的3名成员，但巴萨主席拉波尔塔已经表示他欢迎看到更多老面孔回归。

在去年11月阿尔维斯回归时，拉波尔塔就谈到了重新签下伊涅斯塔和梅西的可能性，他当时说道：“我不排除任何可能性，年龄只是一个数字，梅西和伊涅斯塔都是伟大的球员。”

“我无法预测明天会发生什么，他们依然在踢球，而且和其他俱乐部有合同在身，你永远不知道生活会给你带来什么。”