伊涅斯塔：黄金一代无法复制 退役后将重返巴萨

尽管伊涅斯塔认为巴萨的黄金一代无法复制了，但他认为这家俱乐部依旧可以取得成功。

伊涅斯塔承认巴塞罗那将无法复制自己所在的那支黄金一代，但他认为球队可以在未来复制他们的成功。

被称为中场大师的伊涅斯塔是著名的拉马西亚青训学院接连培养出的众多世界级球星之一，梅西、哈维、普约尔、皮克和布斯克茨也是如此。

这为红蓝军团带来了巨大的成功，他们在9年里赢得了4次欧冠冠军，同时也统治了国内的联赛与杯赛。

其他球队

尽管目前巴萨在西甲因新冠疫情病毒爆发而陷入停摆之前重新回到了联赛榜首位置，但很显然，现在红蓝军团队内的球员根本无法与伊涅斯塔时期的球员们相提并论。

伊涅斯塔坦承俱乐部再也不会有像他现在这样有天赋的青训球员了，但他仍然相信巴塞罗那能够继续赢得冠军。

伊涅斯塔在接受《卫报》采访时表示:“我们这一代人将永远不会再出现，但从俱乐部的发展情况来看，接下来发生的事情并不一定会更糟。”

“我看到普约尔走了，我看到巴尔德斯走了，然后哈维也走了……现在很难会再有这样的，整支一线队全是本队青训球员的事情发生。不过我们谈论的是巴塞罗那，一个拥有最好球员的俱乐部。”

伊涅斯塔在为巴塞罗那俱乐部出场650多次后，于2018年离开了这家他此前效力过的唯一的球队。

这名35岁的球员目前在J联赛俱乐部神户胜利船踢球，但是他重申有一天他会以某种身份回到诺坎普。

“现在，我正试图尽可能地延长我的职业生涯，我想尽可能长时间地踢球，因为那让我快乐，”他补充道。

“我的合同将在明年2021年到期，但我希望在每个赛季结束的时候，我感觉很好，很有动力。我想继续踢球，我很高兴来到日本。”

“当职业生涯结束的时候，我总是说我很想回到巴萨。这完全取决于怎么做？扮演什么角色?什么情况？谁执教俱乐部？那是一段很长的路。但由于我在那里经历的一切，我所有的感觉，我很想回去。”