伊涅斯塔接班人早在队内 前巴萨总监力挺低迷库鸟

尽管库蒂尼奥目前的表现并不十分理想，但是前巴萨总监费尔南德斯依然相信巴西人会在加泰有一个光明的未来。

当库蒂尼奥在2018年冬窗以巨额身价转会诺坎普时，人们曾对这位巴西国脚寄以厚望。球迷们期盼他的到来能和梅西以及苏亚雷斯无缝衔接组成新的前场三叉戟。但是接下来他的平庸表现让一部分巴萨死忠球迷开始失去耐心。

尽管如此，前巴萨体育总监费尔南德斯依然看好巴西人在诺坎普的前景。他在接受西班牙媒体Sport采访时表示：“把库蒂尼奥安排在最适合他的位置上是最重要的。”

“最近几场比赛他踢的并不开心， 你可以从他的表情和肢体语言看出这一点”

“尽管库蒂尼奥是一名出色的球员，但在巴塞罗那踢球从来都不容易。 我相信他会在中场表现的更加出色。”

“当初签下他是我决定的，因为我认为他可以很好的顶替伊涅斯塔的位置。当然，这只是说相比其他人更适合一些，因为伊涅斯塔是不可替代的。”

目前依然有很多巴萨队友支持库蒂尼奥，而梅西就是其中之一。

在本周三欧冠半决赛第一回合巴塞罗那3:0战胜利物浦的赛事中，看台上有球迷对库蒂尼奥发出了阵阵嘘声。赛后巴萨大佬梅西曾这样告诉Movistar Plus：“我们目前正处在赛季最关键的时刻，还没有时间去指责任何人。”

“现在我们要做的是确保赛季初定下的宏伟目标都一一变成现实。”

“看到我们其中的一位队友被如此恶劣的嘘声对待，这是非常丑陋的行为。我们必须团结在一起彼此互相支持。”



费尔南德斯相信，梅西的话对库蒂尼奥来说是一种慰藉。这位26岁的巴西中场目前必须专注于球场上的发挥。



这位前巴萨高管补充道：“目前费利佩(库蒂尼奥）最需要队员的关怀和帮助，而梅西的话正是雪中送炭。”



库蒂尼奥本赛季已为巴萨奉献了11粒进球和5个助攻。目前巴萨仍然在向着西甲冠军，国王杯冠军以及欧冠冠军的三冠王伟业高歌猛进。