伊涅斯塔：拉基蒂奇想留在巴萨

克罗地亚人上赛季成为了巴萨球迷的替罪羊，但是这位诺坎普的传奇人物说他的前队友不会离开。

尽管与巴黎圣日耳曼、国际米兰和曼联都有联系，但伊涅斯塔坚持他的前巴萨队友拉基蒂奇希望留在诺坎普。

自从2014年从塞维利亚转会到巴萨以来，克罗地亚国脚拉基蒂奇已经在巴萨效力了5个赛季，从那以后他就一直是巴萨的重要一员，在西甲的每个赛季至少出场32次。

在克罗地亚历史上第一次进入世界杯决赛时，这名中场球员也是克罗地亚国家队的重要一员，尽管他们无法继续取得胜利，因为他们2-4输给了法国。

尽管他的教练很重视拉基蒂奇的贡献，但一些支持者质疑这位31岁的球员是否值得留在巴萨。

但尽管曼联、国际米兰和巴黎圣日耳曼都对拉基蒂奇有兴趣，伊涅斯塔还是确信他的前队友没有离开的打算。

“我不知道他是否非卖品，但我知道他很开心，想留在巴萨。”伊涅斯塔在周六神户胜利船对阵巴萨之前对日本记者说：“我希望他能(留在俱乐部)继续像以前一样表现。我会为他高兴的。”

拉基蒂奇与俱乐部的合同到2021年6月到期，他为俱乐部出场268次，攻入34粒进球。

与今夏转会巴塞罗那联系紧密的球员之一是内马尔，他曾是伊涅斯塔在诺坎普的队友，直到2017年转会至巴黎圣日耳曼。

巴西人在代表巴萨出场的186场比赛中攻入105球，在他目前效力的俱乐部的58场比赛中攻入51球。

这位巴黎圣日耳曼球星和他的老板意见不一致，他们已经确认他可以以合适的价格离开，伊涅斯塔渴望看到巴西人回到西班牙冠军球队。

“我已经说过很多次了，对我来说，作为一名球员，他是最好的球员之一。”伊涅斯塔补充道：“如果他的签约进展顺利或不顺利，这是俱乐部必须做出的决定。这是对体育管理的考虑。但作为一名球员，他是最好的球员之一。”