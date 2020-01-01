伊涅斯塔：巴萨对待巴尔韦德的方式有点丑陋

这位诺坎普的传奇人物对巴塞罗那的帅位提出了质疑。

俱乐部传奇安德烈斯·伊涅斯塔认为，巴塞罗那对待埃内斯托·巴尔韦德的方式“有点丑陋”，有谣言称这位红蓝军团的主教练将很快被哈维取代。

有消息证实，巴萨已经和一位俱乐部的标志性人物进行了讨论，他目前正在卡塔尔和阿尔萨德一起训练。

巴尔韦德本赛季一直在难以说服加泰罗尼亚人，尽管他之前已经蝉联了西甲冠军，但他可能会发现自己的时间已经不多了。

伊涅斯塔承认，巴萨对他们现在的主教练缺乏信任，而且他们似乎打算用一个未经考验的新人教练来取代他，这让他感到惊讶。

这位诺坎普的传奇球员，目前正效力于日本神户胜利船，他告诉零点电台：“巴塞罗那的行为有点丑陋。你必须尊重你现在的教练。他们现在做事的方式最伤人。”

伊涅斯塔承认“巴尔韦德的情况已经被弱化了”，巴萨已经错过了西班牙超级杯的决赛席位，而劲敌皇家马德里又获得了一项重要的奖杯。

这位世界杯冠军中场球员表示，俱乐部主席巴托梅乌和一群期待中的球迷之间的关系仍然“很好”，但他补充说，他希望“俱乐部的情况需要得到解决，因为目前的情况并不好，对教练、球员和球迷都不好。”

如果巴塞罗那教练席发生了变化，那么可能是一个伊涅斯塔熟悉的面孔回到诺坎普。

哈维在执教方面相对缺乏经验，他在2019年才挂靴，但是对于39岁的哈维来说，回归老东家一直是人们讨论的话题。

伊涅斯塔说：“哈维是最清楚自己是否准备好了的人。”

其他一些大牌教练，包括许多与巴塞罗那有密切联系的人，都被与一个可能很快就会空缺的职位联系在一起。

罗纳德·科曼是其中之一，但这位前巴萨后卫明确表示，他只有在今夏带领荷兰队征战完2020年欧洲杯后才能重返诺坎普。

“科曼和哈维都曾效力巴萨，其中一个人有更多的经验，但那不是决定性的。”伊涅斯塔补充道。