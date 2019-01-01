伊沃比：渴望复制奥科查的成功 为尼日利亚赢得冠军

尼日利亚球星亚历克斯·伊沃比希望追随他著名的叔叔奥科查的脚步，首次赢得非洲国家杯。

伊沃比正在为今年夏天在埃及举行的非洲杯做准备，因为尼日利亚希望在扩军后的非洲杯上第四次夺得冠军。

1994年，他著名的叔叔奥科查为尼日利亚拿到大赛冠军，尼日利亚在突尼斯的决赛中击败赞比亚，第二次获得非洲杯。

阿森纳中场球员伊沃比出生在拉各斯，他的目前是奥科查的妹妹。他希望在非洲杯的首次亮相也能如此成功。

“我看过他1994年的一些精彩表演，如果能做到这一点也很酷，”他告诉BBC体育。“我很兴奋，我一直梦想着代表我的国家并参加非洲国家杯，但是在埃及对我们来说并不容易。两个梦想都实现了，希望我能在埃及踢球。”

伊沃比代表英格兰参加了青年队的比赛，分别代表U16、U17和U18的青年队比赛，之后他转投尼日利亚国家队。

这位22岁的球员已经为国家队出场27次，攻入5球，他承认能够代表祖国出战是他的荣幸。

“我认为我理解为尼日利亚踢球的真正含义，但我在尼日利亚踢得越多，回家越多，球迷让我的信念越强大，”他补充道：“我越来越看到每个人都希望我们取得成功的热情和渴望。我想当我到达那里的时候，我会比现在明白得更多一些。”