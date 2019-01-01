伊沃比：扎哈来了我可能就得走了

这位尼日利亚国脚说，如果科特迪瓦人加入，他将为自己的位置而战，但他不会坐在场边。

阿森纳边锋亚历克斯·伊沃比声称，如果他们实现从水晶宫签下威尔弗里德·扎哈的野心，他可能会被迫离开俱乐部。

枪手毫不掩饰他们想签下这名26岁的科特迪瓦国脚的愿望，并且已经有一笔大约4000万英镑(5000万美元)的报价被拒绝，而水晶宫对这名球员的估价接近8000万英镑。

扎哈的出现将限制伊沃比在酋长球场的上场时间，他说坐在场边将迫使他考虑他的位置。

“我不是一个退缩的人。”23岁的他告诉《太阳报》：“这么多年来，我一直被人说我不够好。所以每当机会来临时，我总是试图证明我应该首发。但如果扎哈来了，这将是困难的。他会增加更多的压力。很明显，我的快乐是踢足球而不是坐在外面。如果真的到了那种地步，我别无选择，只能离开。但我总是会为比赛而战——这就是我这辈子所做的。”

除了扎哈的潜在加盟，主教练乌奈·埃梅里将莱斯·尼尔森提升到一线队，伊沃比也承受着巨大的压力。

此外，枪手还与巴西人马尔科姆和埃弗顿联系在一起，他们都是边锋。

这位尼日利亚国脚说，他已经习惯了人们对他的评价，他更喜欢的位置是中场，他在国家队踢的是这个位置。

“我还在上学的时候就听说(我不会在阿森纳成功)，”他补充道：“也许你会想:‘足球不适合你，你不想再踢了’。但有这种自我激励是件好事，让你相信你能证明批评你的人是错的。但我在尼日利亚踢的位置不同，我是一名有自由感的攻击型中场。我在那里更舒服。然而，如果我被告知要打左后卫、右后卫或左后卫，就像我有时做的那样，我会尽我最大的努力。”