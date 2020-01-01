伊沃比希望在埃弗顿获得成功：温格和安帅很像

前阿森纳边锋因为腿筋问题只在意大利人手下踢过两场比赛，但是他说他的理念让人感觉很熟悉。

埃弗顿边锋阿历克斯·伊沃比说他可以清楚地看到太妃糖主帅卡洛·安切洛蒂和前阿森纳主帅阿尔塞纳·温格之间的相似之处。

23岁的伊沃比在2015年加入了温格麾下的枪手一线队，去年夏天以4000万英镑(4900万美元)的价格转会古迪逊公园。

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到目前为止，他在安切洛蒂麾下几乎没有出场机会，去年12月他在0-0战平阿森纳的比赛中受伤，当时意大利人站在看台上观看比赛，然后从临时主帅邓肯·弗格森手中接过帅位。

“考虑到这一点，他们几乎是一样的。”伊沃比谈到温格和安切洛蒂时说。

“他们都很有耐心，他们不是话多的人，但当他们确实说了一些事情，有很多智慧。他们几乎是一样的。”

“他们都喜欢踢足球；就好像我在和同一个男人一起工作。”

“这不像是和温格一起回到阿森纳的，但两者几乎是相同的理念，我可以很容易地接受它，并立即适应他的计划。”

夏天他的到来引起了很大的轰动之后，伊沃比希望在圣诞节前阿森纳前往默西塞德郡的比赛中给他的新教练留下深刻的印象。

由于腿筋受伤，他的比赛只持续了11分钟，但在上周埃弗顿3-2战胜沃特福德的比赛中，他首发出场并踢了一个多小时。

“我从来没有受伤过，我在想‘为什么是在对阵阿森纳的时候’以及‘为什么有新教练在旁边看着的时候’？”伊沃迪补充道。

“‘我到底做了什么，才会有这样的运气?’但我忍了下来，幸运的是我有很好的队友，我们有很好的团队，有很好的家人在我身边。”

“所以我很快就忘记了这件事，集中精力尽快回来。这是一个小挫折。”

“因为我以前从未受过伤，我不知道该怎么办。”

“即使我在比赛中受伤了，我也试图继续比赛，但那会是我做过的最糟糕的事情。”