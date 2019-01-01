伊沃比：埃梅里精力旺要求高 他在激活最好的我

这名前锋重视在埃梅里和温格手下学习的时间，但他也承认，温格的个性对他帮助很大。

阿森纳球星亚历克斯·伊沃比对他“精力充沛、要求苛刻”的主帅乌奈·埃梅里大加赞赏，并决心让枪手在下个赛季重返欧洲冠军联赛。

埃梅里在酋长球场的首个赛季经历了喜忧参半的命运，去年夏天他顶替的正是俱乐部传奇人物阿尔塞纳·温格。

枪手以微弱的劣势失去了前四名的位置，在输给伦敦的对手切尔西后，他们也在欧联杯决赛中尝到了失望的滋味。

伊沃比认为，尽管西班牙人的管理方式与他的前任大不相同，但他是最适合这份工作的人。

“如果阿尔塞纳和你交谈，他会和你说话，他有着多年的智慧和经验，来自他训练过的优秀球员。”这位尼日利亚国脚在埃及向够力足球解释说：“每次和他交谈，我都带着知识和经验离开了。他帮助我成为现在的我。在他的职业生涯中，他训练了很多球员，所以我必须利用他给我的所有经验，成为现在的我。”

“埃梅里精力更充沛，要求也更高；他总是和你说话，试图帮助你。我想这是因为他的年龄，埃梅里要年轻得多。我想阿尔塞纳在他这个年纪的时候就是这样的。他们都想踢足球，帮助我成长，踢得更好。作为一名球员，我今年进了更多的球，助攻也更多，所以我很有希望进步。我可以在未来得到更多的进球和助攻。埃梅里和我谈了很多，希望我能更冷静地射门和传球，这帮助我在比赛中进球，创造更多机会。”

在错过下赛季的欧冠后，伊沃比毫不怀疑他和他的阿森纳队友必须更加坚强，以免这样的机会从他们的手指间溜走。

“稳定性，我们需要在所有比赛中保持相同的水平。我们有优秀的球员和教练，所以我们必须更加专注，提高我们的水平。我们在大型比赛中的心态是我们需要与其他优秀球队竞争的东西。利物浦本可以赢得英超冠军，但曼城上赛季做到了，所以我们将面临另一个艰难的赛季。我更关心的是阿森纳的表现是否会更好，能否进入前四，能否重返冠军联赛。这对我们来说是最重要的事情，因为离开冠军联赛两个赛季是我们不想再面对的事情。”

伊沃比和尼日利亚将于周日重返非洲杯赛场，届时他们将在半决赛中对阵阿尔及利亚。