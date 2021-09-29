斑马军团击败了激烈的竞争在2020年夏天签下了这名17岁的边锋，早期迹象表明他有一个光明的未来。

在过去十年左右的时间里，切尔西已经成为世界上培养足球精英人才最好的学校之一。

关于斯坦福桥有这样一种说法，大多数本土球员如果想在高级别联赛中真正开花结果，就必须离开俱乐部。

就在这个夏天，蓝军把塔米·亚伯拉罕卖给了罗马，把托莫里卖给了AC米兰，把蒂诺·利弗拉门托卖给了南安普顿，把格伊卖给了水晶宫，这四个人都在他们的新俱乐部里迅速建立起了强大的表现。

但或许最成功的故事是切尔西年轻球员贾马尔·穆夏拉离开俱乐部，在新环境中茁壮成长。

在他从西伦敦加盟拜仁慕尼黑的两年中，穆夏拉已经成为欧洲最令人兴奋的青少年天才之一，在他打破无数拜仁纪录的道路上，他在2020年欧洲杯前进入德国大名单。

不过，这位18岁的球员并不是近年来唯一一个离开切尔西加盟欧洲精英球队的同龄球员。

事实上，拜仁是在2020年夏天渴望签下萨穆埃尔·伊林的俱乐部之一，当时很明显伊林不会和他少年时代的俱乐部续约。

巴黎圣日耳曼和多特蒙德也对这名边路球员表示了兴趣，直到尤文图斯最终赢得了签下他的比赛。

伊林在16岁的时候就被提升到了切尔西的u19队，但是在看到前队友穆夏拉在巴伐利亚崭露头角后，这位英格兰青年国脚渴望追随他的脚步。

随着签下伊林的竞争愈演愈烈，尤文为伊林提供了在都灵进行长时间试训的机会，希望能让这名少年体验一下在意大利的生活。

这被证明是谈判的转折点，伊林最终在2020年9月与斑马军团签署了一份为期三年的合同。

在确认转会后，他在自己的Instagram页面上写道：“我充斥着满怀的情感，在这么年轻的时候来到切尔西，这真的塑造了我，不仅是作为一名球员，也是作为一个人。”

“这是一段幸福的旅程，我对学院里所有的人表示深深的感谢。从场地管理员，厨房员工，球员，教练等等。我对自己在成长过程中投入的时间和精力充满感激，感谢这些时间和精力让我走到了今天的位置。”

尽管伊林才华横溢，但他在新俱乐部的生活起步缓慢，这或许是可以原谅的，因为他16岁时搬到了一个新的国家，没有家人陪伴，而且当时正值疫情期间。

但他没有花太多时间就对安德里亚·伯纳蒂带领的u19青年队产生影响，而伯纳蒂希望帮助他适应不同的角色。

伊林已经被认为是一个多才多艺的球员，既可以打左后卫，也可以打左前锋，他发现自己有时会打右路，在他的处子赛季中，他还会打10号位甚至中场。

博纳蒂对伊林的盘带和射门能力印象深刻，尤文现在希望他多踢右路，以便让这名17岁的球员能够更有规律地内切射门。

这一改变在2020-21赛季末带来效果，伊林在新角色上表现出色，在28场比赛中进球4个，助攻7次。

在赛季末的状态下，他在尤文的u23青年队赢得了第一次出场机会，这支球队目前在意大利的第三级联赛中踢球，他的职业生涯首秀是8月份的意大利杯。

随着比赛的进行，更多的机会可能会随之而来，尤文对伊林在场下和场上处理自己的方式印象深刻。

他在业余时间继续学习意大利语，同时他也在夏季在伦敦组织了私人教练课程，以提高自己在比赛中需要提高的某些方面。

伊林将会在周三对阵他的老东家时展示他的进步，尤文青年队将会在青年欧冠与切尔西青年队对阵。

具有讽刺意味的是，切尔西在这场比赛中缺少左后卫的选择，如果伊林还在科巴姆的话，他肯定会填补这个位置。