伊斯科离队前兆？尤文始终与经纪人保持联系

伊斯科在皇马国王杯对阵巴萨的焦点战中未能获得出场时间，他在赛后认为自己没能得到公平对待，据悉尤文图斯始终与伊斯科经纪人保持联系。如果继续被索拉里排除在主力阵容之外，他可能会选择离开。

北京时间2月8日，根据意甲转会专家迪马济奥报道，尤文图斯俱乐部一直和伊斯科的经纪人保持着联系。若伊斯科最终决定离开皇马，那他们将作出行动。

在西班牙国王杯半决赛首回合中，皇马客场挑战巴萨，但是在这样的焦点战中，身为西班牙国脚的伊斯科却未能捞到任何出场时间。

前皇马球员德拉雷德谈到伊斯科时表示：“皇马不会等待任何人。如果你没有达到足够的高度，你就会被其他队友挤下去。”

伊斯科对此立即进行了反驳，他在推特上回击：“德拉雷德的话有道理，但问题在于，如果你和队友没能得到平等的机会，那情况就完全不同了。”

这番言论无疑是在指责索拉里未能给予自己机会与队友们公平竞争。

但伊斯科还是表示：“不过至少我还在努力，我还在为了球迷们的期待而战，加油马德里！”

尽管德拉雷德在此后再次称赞了伊斯科，并认为他是个在伯纳乌奉献了很多梦幻时刻的球员，还表示球迷们会在伯纳乌球场高唱他的名字，但是如果索拉里继续担任皇马主帅的话，伊斯科在白衣军团几乎没有未来可言。

另外据《每日邮报》消息，皇马在今年夏天很可能引进切尔西球星阿扎尔，而沦为边缘人的伊斯科和阿森西奥可能会被作为交易的一部分前往斯坦福桥。