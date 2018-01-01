伊斯科是一颗定时炸弹 将引爆离开皇马之路

欧冠冠军希望留下这名西班牙人，但如果情况继续不理想的话，他们将被迫考虑出售他。

够力足球了解到，伊斯科在皇马的处境就像一颗定时炸弹，如果事情没有改变，这支欧冠卫冕冠军可能会被迫卖掉这名攻击型中场。

这位才华横溢的西班牙国脚在索拉里接替洛佩特吉成为球队主帅后一直处于挣扎。

围绕着伊斯科的部分问题是他在索拉里体系中的位置，他们使用4-3-3阵型，踢得更加直接了当，而这位中场组织者难以适应。然而，皇马已经在这件事上全力支持他们的主教练，并且认为如果这位26岁的球员想要赢得更多的上场时间，他必须有所适应并踢得更好。

这让伊斯科在皇马感到沮丧，因为在索拉里的下，这位组织核心从一个首发球员变成只获得210分钟上场时间，已经缺席了大约810分钟的比赛。

这位西班牙国脚在9月份接受了阑尾炎手术，但是在前主教练洛佩特吉的要求下，他还没有完全康复就复出了。

在2017年，伊斯科曾说过：“我不傻，如果我不能成为安切洛蒂、贝尼特斯和齐达内的首发，那是我的错。”俱乐部担心他目前缺乏这种态度，他对目前的形势感到愤怒，因为他在西班牙是不可或缺的，但在皇马却只能坐冷板凳。

伊斯科和他的幕后团队也受到了有关他被高估的言论的伤害，他们认为媒体对其态度很恶劣。

夹在中间的是皇马球员，他们尊重索拉里，但也同情他们的队友。据够力足球了解，至少更衣室里面的部分人认为，唯一的解决办法是做对球队最有利的事情，努力踢球，保持内部问题的私密性。

皇家马德里队将伊斯科视为他们近些年获得成功的重要一员，也是他们未来的一部分。事实上，自从2013年从马拉加加盟以来，他已经赢得了四次欧冠冠军和一次西甲冠军。

与此同时，主席弗洛伦蒂诺对目前的形势越来越失望。

有报道声称，伊斯科及其代表要求与弗洛伦蒂诺会面，以表达他们对现时情况的不满，但弗洛伦蒂诺断然拒绝。

更重要的是，据俱乐部的消息人士透露，弗洛伦蒂诺和董事会对伊斯科在0 :3负于莫斯科中央军的比赛中对伯纳乌球迷所做出的手势表示不满。

虽然这一事件在公开场合被淡化，但私下里他们认为，球员对那些吹口哨的球迷的反应是没有必要的，并认为伊斯科是在火上浇油。

尽管伊斯科目前所面临的问题以及他在俱乐部的情况，但皇马仍然希望低调处理并将球员留在俱乐部。

不过，如果他执意要在明年1月或明年夏天离队，他们会准备让他离开，但会要求他公开表明自己的离队意愿。

伊斯科目前的合同有一条7亿欧元(6.3亿英镑 / 7.95亿美元)的解约条款,他在2017年签下这份合同并于2022年到期——这份合同在有传竞争对手巴塞罗那和多家英超联赛球队都对其有兴趣后大大提升了他的薪水。

够力足球了解得到，曼城不太可能在市场上签下去年夏天就没有兴趣签下的伊斯科。这位西班牙人不是瓜迪奥拉想要的8号位球员，同时他也不是像斯特林或者萨内那样的边锋。

也就是说，如果曼城对伊斯科表现出兴趣，皇马将会利用对迪亚斯的兴趣来促成一笔交易，而据够力足球了解，这名前途无量的年轻球员已经准备好加盟西甲豪门皇马。

与此同时，尤文图斯也被认为是一个潜在的有兴趣的球队，而英超俱乐部肯定会注意形势发展。