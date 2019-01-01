伊恩·赖特：阿森纳在阿尔特塔带领下进步明显

伊恩·赖特认为，枪手正在朝着正确的方向前进。

伊恩·赖特认为，在米克尔·阿尔特塔的带领下，阿森纳取得了“明显的进步”，尽管在两场比赛中只得了一分，但枪手的方向是正确的。

在转向一张熟悉的面孔寻求灵感后，酋长球场的球迷们看到北伦敦有一位新的教练。

老对手托特纳姆热刺在用穆里尼奥替换了波切蒂诺后尝到了甜头，但是阿尔特塔还没有把阿森纳从埃梅里创造的泥沼中挖出来，永贝里也没能填补这一空缺。

在主场1-2输给切尔西后，枪手在过去15场比赛中只赢了1场。

他们现在在英超联赛中滑落到第12名，而阿尔特塔在他的第一个执教职位上面临着一个重大的重建项目。

然而，俱乐部的传奇赖特已经看到了积极的迹象，他相信在对切尔西的比赛中，由于个人失误而导致的挫折可以带来积极的影响。

这位前枪手前锋告诉《Match of the Day》：“当你看这两场比赛时，你会发现阿森纳有了明显的进步。你想想看，如果他们在对莱斯特城的比赛结束后就任命（阿尔特塔），他们会做到些什么。”

“他们每人只有一次或两次触球，真的很快。太棒了，球迷们应该为他们现在所看到的感到高兴，但是也要为切尔西所做的一切给予切尔西赞扬。”

马丁·基翁是另一个认为枪手在对阵切尔西的比赛中有了长足进步的人，他认为阿尔特塔需要耐心来传达他的信息。

这位前后卫说：“非常紧凑。非常坚决。我喜欢它的阵型。顺便说一下，他们有三个不同的主帅。不同的想法，不同的声音。

“我认为前锋们在比赛中表现得很好。每个人都很投入。切尔西，他们的三后卫体系，看起来很混乱，而阿森纳则组织的很好。每个人都适应了这个体系。我认为他们做得很好。”