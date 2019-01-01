伊恩·赖特：欧足联反种族歧视不力 这些球迷需教育

在三狮军团对保加利亚的比赛被暂停后，这位前英格兰前锋敦促管理机构做更多的工作来对抗种族主义。

伊恩·赖特表示，在周一对阵保加利亚的比赛中，针对英格兰球员的种族主义辱骂证明了欧足联试图解决这个问题的努力收效甚微。

在索菲亚进行的2020年欧洲杯预选赛上，队长哈里·凯恩向裁判报告了观众的辱骂行为，导致比赛在上半场两次暂停。

现场很快通过扩音器发布了一项声明，警告说如果歧视继续存在，比赛将被取消。不仅三狮球员成为了攻击目标，而且还有很多球迷被发现向球场敬法西斯礼。

前英格兰前锋赖特赞扬了球队的反应，但他敦促欧洲足球管理机构加强对种族主义的打击。

他在ITV上表示：“事实是，那里有一群得不到尊重的人，因为他们不会尊重。欧足联做得还远远不够。我为我们现在所做的感到骄傲。你可能会感到身体不适，但你必须继续比赛，我们现在看到的是你不必这样做。这对保加利亚人来说是可怕的一天，但对解决种族主义来说却是伟大的一天。我们看到的是一群毫不在乎的球迷，他们需要教育。多年来，我们一直听到人们说要退赛，这是你不想做的事情。你需要你的白人球员一起努力，当你看到它发生时，这是强大的。”

前曼联中场罗伊·基恩也对这种偏见进行了抨击，他说：“当你看到这种偏见时，你会感到恶心。这是可怕的。听着这些，我觉得身体不舒服。”