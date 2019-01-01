伊恩·赖特：扎卡欠球迷一个道歉 这可是队长

这位瑞士国脚在周日被替换下场时，他似乎面对发出嘘声的球迷说脏话。

阿森纳传奇伊恩·赖特认为格拉尼特·扎卡需要道歉，因为这位枪手队长在与水晶宫的比赛中失去了对主场球迷的冷静。

前阿森纳前锋赖特表示，扎卡没有权利做出他在伦敦德比中被替换下场时那样的反应，这场比赛在酋长球场以2-2的比分结束。

扎卡对发出嘘声的主队球迷做出抚耳动作，在脱下球衣走进球员通道之前，他似乎对阿森纳的支持者们爆粗。

但是赖特坚持认为这种行为是不可原谅的，他在Match of the Day节目中说：“他应该道歉。他是队长。他理应已经道歉了。（如果他道歉的话）事情可能还没完，但这是他们选择的队长，但这不是队长的行为。阿森纳球迷对他和他的表现表现出了极大的耐心。他欠他们的远不止这些。”

赖特质疑扎卡的信心可能因为球迷的抨击而丧失，并暗示他不愿意主动要球。

赖特说：“在任何时候球员被嘘都不是最好的事情。我认为他们对他没有跑着下场感到失望。我以前见过他被换下时冲刺着离开球场。这次他是走着下场。现在他在刺激他们。我们说的是那些看了他比赛的球迷，在他效力的四年里，他踢了几场不错的比赛，而他现在就这样对球迷。”

问题可能正在阿森纳酝酿，这位27岁的瑞士人将与主教练埃梅里就他的行为进行会谈。

前锋亚历山大·拉卡泽特的Instagram账号也点赞了一位广受关注的阿森纳球迷的帖子，原文内容是说他已经受够了埃梅里，而扎卡也不应该再为俱乐部踢球了。

赖特强调，不管球迷们怎么看，不管他们怎么表达，在周日的比赛中，扎卡的反应是不正常的。

赖特说：“他是队长，所以他有责任承担起责任，因为他被选为队长。你不能这样子。梅苏特·厄齐尔（和教练）有过节，我能理解梅苏特·厄齐尔在下场时扔掉球衣，但（扎卡）是队长；主教练对他寄予厚望。”