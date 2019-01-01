伊恩·赖特：出售奥巴梅扬或拉卡泽特是灾难性的

前阿森纳射手伊恩·赖特希望看到奥巴梅扬和拉卡泽特都留在北伦敦。

阿森纳传奇伊恩·赖特表示，出售皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬或亚历山大·拉卡泽特对阿森纳来说将是“灾难性的”。

两名高产射手已经开始在北伦敦引发不受欢迎的转会谈判。

7年前范佩西从酋长球场加盟曼联，现在又有传闻说加蓬射手奥巴梅扬将加盟曼联。与此同时，据说拉卡泽特吸引了来自西班牙的目光，这位法国国脚此前曾被提到可能成为巴塞罗那的目标。

可以理解的是，阿森纳不愿意放弃他们的两名珍贵的前锋。赖特希望这一立场足以抵御任何追求者，这位传奇前锋向《南华早报》表达了对转会传闻的看法：“希望这不会发生，因为那将是灾难性的。”

奥巴梅扬在2018-19赛季的英超联赛中攻入22粒进球，获得了英超金靴奖，而拉卡泽特在所有比赛中攻入19粒进球。

赖特希望阿森纳能引进更多高质量的球员来补充他们现有的阵容，而不是考虑把他们中的任何一个人送走。

水晶宫边锋扎哈已经成为枪手的头号目标。他们认为要达到水晶宫对这位科特迪瓦国脚的估价还有很长的路要走，但是进一步的讨论还在进行中。

赖特相信扎哈将是一个有用的补充，同时他也希望看到埃梅里的阵容从后防线加强到前锋线。

他补充说:“我们正在努力得到威尔弗里德·扎哈，这将是美好的。你想要竞争名次。防守方面，我想每个人都同意，我们需要一些力量。你可以在中场加强。拉姆塞离开了。我们需要一名中场球员，他将支援前锋线，并努力为球队贡献进球。进球是很重要的，所以你总是想和一个可能会来帮助你的前锋联系在一起。”

据知情人士透露，圣艾蒂安后卫威廉·萨利巴是阿森纳的目标之一，而伯恩茅斯中场瑞恩·弗雷泽则与转会北伦敦联系紧密。