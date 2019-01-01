伊恩·赖特：亚当斯20岁就当队长 贡多齐有何不可

枪手的传奇认为这是“疯狂的”，在酋长球场的袖标已经交给了格拉尼特·扎卡，而不是更合适的选择。

阿森纳传奇伊恩·赖特认为让格拉尼特·扎卡排在马特奥·贡多齐之前担任队长是“疯狂的”。乌奈·埃莫里认为贡多齐还“不够强大”，无法做出重大决定。

在阿森纳队内的投票中，扎卡当选阿森纳的新任队长，主教练因此受到了批评，许多人认为还有更合适的人选——比如大卫·路易斯和奥巴梅扬。

枪手的传奇人物赖特现在声称，贡多齐应该在球队的领导小组中，托尼·亚当斯在20岁的时候就已经是这支球队的领袖了，他还指责埃梅里没有控制球队。

这名前阿森纳前锋在观看了法国中场贡多齐在1-1战平曼联的比赛后告诉英超制作：“如果你想从这场比赛中得到任何积极的东西，那么贡多齐的状态和出现都是非常棒的。他是推动球队前进的人。当他刚来的时候，他第一个赛季踢了那么多比赛，我觉得太多了，太多了。但现在你看到的是一个完全掌控自己行为的人。他将自己带入了绝佳的空间，在对阵托特纳姆热刺的比赛中他表现出色，得到了奥巴梅扬的助攻。他是一个不断推动球队前进的人，他会尽力帮助球队。”

“对我来说，我知道他们已经选择了队长，但对我来说，在这个家伙或奥巴梅扬面前，扎卡不该是队长。他为20岁的年轻人树立了榜样。我们知道托尼·亚当斯在20岁的时候是队长，也许乌奈还没有足够的硬气让马特奥·贡多齐这样的人当上队长。当你看到他在这里，看到他所做的一切，你就会明白，他把比赛扛在身上，驱使着阿森纳前进，而他并没有被任命为队长或副队长。对我来说，这太疯狂了。”

在2018年夏天，贡多齐以一个相对不知名的身份来到了伦敦北部，但是他证明了自己完全有资格在阿森纳的未来计划中扮演重要角色。