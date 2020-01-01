伊恩·拉什：克洛普的利物浦可能比我效力的那支红军更胜一筹

安菲尔德俱乐部历史上的头号射手赞扬了红军主帅克洛普和他的教练组所做的工作。

利物浦传奇伊恩·拉什相信现在的利物浦可能比过去自己所效力的那支传奇球队更胜一筹。

尤尔根·克洛普的球队上个赛季成功捧回了欧冠冠军奖杯，而在2019-20赛季的英超因新冠病毒疫情而进入停摆之前，他们已经在积分榜上稳坐榜首，领先了第二名的曼城25分，只要两场胜利就能确定夺冠。

不管这个赛季的结果如何，克洛普已经建立了一支能够赢得很多奖杯的球队，就像上世纪80年代伊恩·拉什带领的红军一样。

其他球队

这位前威尔士国脚是利物浦历史上进球最多的球员，他带领默西塞德郡俱乐部创造了极为辉煌的历史，总共获得了五次英格兰联赛冠军和两次欧冠冠军。

伊恩·拉什对克洛普在安菲尔德的表现印象深刻，他说尽管现在的球队还没有他赢得的奖杯那么多，但在某些方面他们已经超越了自己所在的那支利物浦。

拉什在接受《镜报》采访时表示：“如果想要和90年代的利物浦相比较，他们需要取得成功。但回顾以往的记录，他们实际上做得更好。但你确实需要更多的奖杯——它确实有用！”

利物浦在2019-20赛季打入了多项记录，其中包括了取得队史在顶级联赛中的开局最佳战绩，他们赢下了21场比赛中的20场。除此之外，他们还将以创记录的优势赢得英超联赛冠军，目前他们领先曼城25分。

伊恩·拉什表示，这是一个令人惊讶的成绩，要知道在一年以前，他们曾以一分之差在联赛冠军争夺战中输给了曼城。

“看看上个赛季，他们得到了96分却没有赢得联赛，所以他们又提高了自己的能力。为了赢得联赛冠军，尤尔根·克洛普说，我们必须做得更好。事实上，他们确实做到了。他们的表现真得太不可思议了。”

伊恩·拉什还注意到了克洛普的球队和他那个时代的利物浦球队有很多相似之处，他指出这两支球队都是由令人印象深刻的主帅和幕后工作人员组成的。

“现在这个阵容——我说的是阵容而不是球队，也是完全一样的。尤尔根·克洛普也做了同样的事情——我们把它叫做鲍勃·佩斯利教练、罗尼·莫兰、乔·费根和罗伊·埃文斯的训练室——他的身后有一支伟大的球队和他的教练组。”

“教练组能激励球员，球队需要一位领袖。佩斯利是我们那个时代的领袖，尤尔根是今天的领袖，这让一切都不同了。”