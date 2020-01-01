伊布雕像再次遭到破坏 从脚踝处被锯断推倒

这名瑞典前锋的雕像坐落在他开始职业生涯的俱乐部外面，但再次遭到破坏。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇的雕像被从脚踝处被锯断，倒在马尔默瑞典银行球场外的地上。

自从这位38岁的球员去年11月宣布在斯德哥尔摩的哈马比球队投资以来，这座雕像一直是众多攻击的目标。

伊布在购买了哈马比俱乐部50%的股份后成为哈马比的股东之一，这让整个瑞典的马尔默支持者非常愤怒。

这位射手20年前在马尔默的职业生涯中首次亮相，并在俱乐部的40场比赛中攻入16球。

周日凌晨3:30，破坏者推倒了为纪念他而建立的雕像，并在现场留下了用瑞典语写着“带走”的涂鸦。

这座3.5米高的青铜建筑之前曾被割掉鼻子并被点燃，但那些反对伊布的人在这个周末更进一步。

警方已经在纪念碑周围筑起了栅栏，以防止有人蓄意破坏，而建造它的艺术家彼得·林德则公开呼吁人们停止破坏行为。

伊布在斯德哥尔摩的家在12月也成为了攻击目标，前门上被写上了“叛徒”的字样。

本月初，这位前洛杉矶银河队超级球星与米兰重新签约，并在周五的友谊赛中以9-0战胜了罗登塞。

这位前瑞典国脚在阿贾克斯、尤文图斯、国际米兰、巴塞罗那、巴黎圣日耳曼、曼联也有过成功的经历，但他最近的两年都是在美国职业足球大联盟度过的。

兹拉坦为洛杉矶银河队出场56次，打进52球，但现在他回到了圣西罗，因为红黑军团急需进攻灵感。

米兰目前在意甲积分榜上排名第11位，他们在2019- 2020赛季的前半段17场比赛中只赢了6场。

皮奥利的球队将会在冬歇期后重返赛场，他们将在周一迎接桑普多利亚的到来，而兹拉坦也将首次亮相。