伊布迷弟学习C罗饮食 哈兰德决心迈向巅峰

尤文巨星的饮食习惯已经被这名挪威少年所模仿，因为这名年轻人正试图达到他的比赛巅峰。

萨尔茨堡球星埃尔林·哈兰德目前正在像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一样进行饮食，他试图效仿这位葡萄牙偶像的职业生涯。

这名19岁的前锋将面临职业生涯中最大的考验，周三他将在安菲尔德与维吉尔·范戴克和利物浦的欧冠中相遇。

上个月，哈兰德在对亨克的欧冠处子秀中上演帽子戏法，成为自2004年韦恩·鲁尼以来首位在欧冠上演帽子戏法的20岁以下球员，并因此登上了各大媒体的头条。

埃尔林的父亲阿尔菲曾效力于曼城和利兹联，他承认儿子在备战足球方面比自己更勤奋，并以模仿C·罗纳尔多的饮食习惯为例。

“我不得不下定决心为比赛努力。但是埃尔林做出了所有的牺牲，16岁就离开家去了莫尔德，他比我更职业。”阿尔菲告诉ESPN。

埃弗拉曾讲述过他和C·罗纳尔多一起吃饭的故事

“埃尔林现在也在尝试着做同样的事情，因为C·罗纳尔多已经34岁了，仍然在比赛中位列顶尖，这说明了做正确的事情的价值。”

哈兰德在挪威俱乐部布莱恩开始了他的职业生涯，2017年转会到莫尔德在索尔斯克亚手下效力。

尽管与尤文图斯这样的豪门联系在一起，哈兰德还是决定继续他在奥地利萨尔斯堡的发展。

这位身高194厘米的前锋说他很崇拜瑞典前锋兹拉坦·伊布拉希莫维奇，并一直希望自己能延续这位洛杉矶银河前锋的斯堪的纳维亚优良传统。

“我有很多榜样，我也看到了很多优秀的球员，但兹拉坦·伊布拉希莫维奇对我来说是最重要的一个——他如何变得如此优秀，他走的路，他踢球的方式。”哈兰德最近告诉TV2：“而且，他是斯堪的纳维亚人，所以必须有人接替他。”

哈兰德本赛季在萨尔斯堡占据了核心地位，他在8场奥地利甲级联赛中打进了11球，同时上演了他的欧冠帽子戏法。