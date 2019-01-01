伊布贝拉联手 洛杉矶德比依然是美职联最火爆的

常规赛通常很快就会被遗忘，但是美国职业足球大联盟(MLS)的一场德比大战用巨星和豪门一次又一次地满足人们的期望。

在这项运动中，事情往往不像宣传的那样好。杯赛决赛通常是两队之间小心翼翼、马虎的比赛，双方都试图不输掉比赛。天才的下降速度和他们的上升速度一样快，因为期望的分量往往太大。转会步履蹒跚，球星们随意离开，而教练们来来去去的速度比许多人能解释的都要快。

但是，有时候，期望会得到满足。有些比赛、进球或球员给了我们一些值得记住的东西。有些时刻，不仅没有辜负了宣传，而且实际上超越了它。美国职业足球大联盟(MLS)发现，在“托克”(El Trafico)，一场始于一个幽默名字的对手之争，已迅速变成了一件好之又好的赛事了。这已经成为了美国职业足球大联盟所能提供的最好的东西，而且它在周日晚上又一次没有辜负人们的期待。

周日洛杉矶FC和洛杉矶银河队在加州体育场的3比3战平的这场比赛就拥有着一切。它拥有像伊布拉希莫维奇和贝拉这样的巨星的伟大进球，以及显而易见的紧张感——场上22名球员都表现出了这种感觉。周日的比赛让球迷觉得很有意义，而在一个常常让人感觉很拖沓艰难的常规赛里，这一切都是很特别的。

伊布拉希莫维奇用了不到两分钟的时间就取得了一粒进球，宣告了这场德比的最新进展——成为另一个值得铭记的经典。这位瑞典球星上个赛季在两队的德比中首次亮相，之后似乎在每个版本的德比中都保持了他在美国职业足球大联盟的最佳表现。当灯光最亮的时候，伊布拉希莫维奇就会站出来，尽管洛杉矶的压力可能比不上米兰、巴塞罗那或曼彻斯特，但毫无疑问，伊布拉希莫维奇已经形成了自己的好莱坞风格。

但这仅仅是这出跌宕起伏的大戏的一个开始。22岁的拉蒂夫·布莱辛在第12分钟进球，将比分追平。

在那里，银河控制了局面，先是伊布拉希莫维奇再次取得进球。这位传奇前锋继续折磨着洛杉矶FC的门将泰勒·米勒。也由于伊布的原因，米勒从他的后网中捡球的次数比他想象的要多。这一次，伊布拉希莫维奇绕过米勒，将比分扳成2-1。似乎只是几秒钟后，比分变成了3-1，也许是美职联今夏最重要新援克里斯蒂安·帕文通过进球向这场德比宣布了自己的加盟。帕文对这些重要的比赛并不陌生，他和博卡青年队一起在超级联赛的高压下踢关球，这位阿根廷边锋在迄今为止的美国职业足球大联盟最重要的场合中，用一个进球和一个助攻让他光芒四射。

对于大多数球队来说，3-1的比分可能会维持到最后，但这支正逐渐成为美国职业足球大联盟历史上最好的常规赛球队的轨道前进的洛杉矶FC队却不甘寂寞。布莱辛开始了反击，在中场休息前的几分钟进球，给了主队一个积极的信号，让主队在进入下半场的基础上继续前进。

下半场有点平淡，但也是时候让洛杉矶FC队的明星在聚光灯下闪耀的时刻了。贝拉在第53分钟将比分扳平为3 - 3平，同也是他在联盟的第27粒进球，同时离美国职业足球大联盟的记录又近了一步。他对这一纪录的追求被他和伊布拉希莫维奇之间的竞争所掩盖。瑞典人说，在上个月的一场惨败之前，他一直比贝拉做得更好。贝拉也回击了。在7月的比赛中，伊布拉希莫维奇的三粒进球帮助球队以3-2险胜贝拉攻入两球的洛杉矶FC。

但是，就像我们命中注定要面对另一场贝拉-伊布拉希莫维奇的比赛一样，墨西哥人却离开了。在受伤后，贝拉被布莱德利换下场，他显然很沮丧，这位前锋把队长的臂章重重地摔在地上，同时对着替补席大喊大叫。对于贝拉来说，这是一个残酷的结局，他可能觉得自己在这场战斗中扮演着更重要的角色。如果说周日的战斗缺少什么的话，那就是贝拉大师级表现。

对贝拉来说幸运的是，他可能会得到另一个机会，如果他得到了，那显然也是非常合适的。湖人队正在成为联盟历史上最好的球队，他们已经获得了季后赛的席位。而银河队目前在激烈的西部联盟中进行战斗，预计将在某个时候加入前者。这两支球队本赛季不会再进行对战，但当今年秋季季后赛开始后，再次在加州星光大道球场看到洛杉矶德比也就不足为奇了。

在美国职业足球大联盟中，有更多历史上的竞争，比如上周末占据舞台中心的卡斯卡迪亚球场之战。波特兰伐木者和西雅图海湾人的球迷团结起来，向联盟传递抗议有关球场展示的信息。还有更大的竞争，比如哈德逊河德比，纽约城在两次季后赛中击败了纽约红牛队，而他们还有很多工作要做。

但在美国职业足球大联盟(MLS)中，没有什么能与洛杉矶德比相提并论，因为两支球队之间的对阵已迅速发展成为一项引人注目的赛事，几乎可以与世界上任何一支球队进行面对面的较量。这是一场与最大的明星和最耀眼的灯光的竞争，这是一场似乎每次都在超越自己的战斗。

谈到洛杉矶德比，媒体漫天宣传的都是真的。