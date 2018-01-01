伊布续约已获洛杉矶银河官宣 瑞典神塔来年再战美职联

洛杉矶银河在官方推特宣布球队已经与瑞典神塔伊布完成了续约，这位球队最佳球员明年将继续征战美职联。

洛杉矶银河官方宣布头号射手伊布拉希莫维奇已经正式与球队签下了一份新合约，瑞典神塔将至少在为球队效力一个赛季。

这位前AC米兰、巴黎圣日耳曼、曼联前锋将在明年成为赛季指定球员，这也意味着洛杉矶银河将给伊布进行大幅度涨薪并裁掉或卖出乔瓦尼·多斯桑托斯、罗马·亚历桑德里尼或乔纳森·多斯桑托斯其中的一人。

自三月份从曼联加盟洛杉矶银河以来，伊布在27次出场中总共为球队贡献了22粒进球，不过遗憾的是依旧没能率领球队进入季后赛。

上周刚刚被任命为洛杉矶银河新主帅的丹尼斯·特·克洛泽表示：“我们很高兴与泽拉坦签下新合同，这意味着他将在2019赛季继续为球队而战。”

“他上赛季展示了自己的价值，我们期待着他明年的表演。随着兹拉坦的回归，我们将在赛季前继续提高球队。”

瑞典人曾与旧主AC米兰联系在一起，不过红黑军团主帅加图索表示虽然兹拉坦“有机会”回到AC米兰，但实际上他从来没有和自己的这位前队友有过交流。

洛杉矶银河官网也对伊布的续约发表了一份声明，称这位俱乐部年度最佳球员是MLS有史以来最成功的球员之一，27场常规赛贡献了22球10助攻，成为MLS史上第三位单赛季打入20球+10助攻的球员。在此期间，“大奉先”还攻入了职业生涯的第500个进球并成功入选了联盟最佳阵容。

除此之外，伊布在赢得了2018年MLS最佳新人奖，成为了自2007年设立该奖项以来，首位获此殊荣的银河队球员。