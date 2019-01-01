伊布新语：我在大联盟就像法拉利在菲亚特之间

这位洛杉矶银河的球星希望他的球队能达到他的水平，他不认为他现在所在的联赛能达到欧洲水平。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇总是有很多话要说。

这位洛杉矶银河的前锋无疑已经在美国留下了自己的印记，无论是作为一名美国职业足球大联盟的球员，还是作为一名球场外的名人。

在本赛季16场比赛中打入13球，贡献3次助攻，这位瑞典大个子在休赛期签下的新合同为俱乐部带来了丰厚的回报。

银河目前在西部排名第三，尽管与西部第一的球队，同城死敌洛杉矶FC的差距高达12分。这两支球队将在周五的德比战中相遇，如果他们想重新回到榜首位置，这场比赛看起来是银河非胜不可的一场比赛。

虽然这场比赛将是本周末联赛的焦点，但伊布拉希莫维奇确保他的言论会在德比战之前占据大量的头条。

在ESPN的采访中，37岁的他再次明确表示，他觉得自己和他周围的所有美国职业足球大联盟球员之间有差距。

“老实说，大联盟还没有达到欧洲的水平。”他说：“以前，我和和我水平相当或接近我水平的球员一起踢球。这使得比赛更容易连接。”

“在这里，我就像一辆法拉利在菲亚特之间。法拉利可以成为菲亚特，或者菲亚特可以成为法拉利。我在国家队(瑞典队)也有同样的问题，不过没有那么严重。我说，‘我不接受。我不接受球没有来，或者来得太晚。我希望他们能达到我的水平。’所有这些都让我放慢了脚步。在这里(美国)，比赛可以更快、更有战术、更有节奏。”

伊布拉希莫维奇显然是联盟中最优秀的球员之一，但是周五的决战将见证他与另一名球员的对决，卡洛斯·贝拉在过去两年在洛杉矶FC掀起了联赛的风暴。

贝拉今年有望创下纪录。他以19粒进球领跑联盟，并以12个助攻并列第一。他的俱乐部也名列榜首，这在很大程度上要归功于这位墨西哥球星。

贝拉是本赛季最有价值球员奖的领跑者，而伊布拉希莫维奇是少数几个能在金靴竞争中击败他的球员之一。

但这位银河巨星并不担心金靴追逐，只要他能帮助球队找到结果。

“如果球队做得好，你作为个人也会做得好，但我不会把重点放在(追逐金靴奖)上。”他对联盟网站表示。“只要我能以最好的方式帮助我的球队，我就会努力进球帮助球队。这是我的责任，是我工作的一部分。我在努力，但是和他比赛?这并不重要。”