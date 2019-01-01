伊布支持穆帅以胜利者姿态回归：他依然特别

前瑞典前锋曾在葡萄牙人手下效力于国际米兰和曼联，他认为自己远未达到顶级水平。

伊布拉希莫维奇支持穆里尼奥在下一支球队证明自己的成功，但是这位前巴塞罗那前锋仍然对瓜迪奥拉不那么感冒。

穆里尼奥和伊布拉希莫维奇在国际米兰和曼联的时候建立了牢固的联系。

自从2018年12月与曼联分道扬镳后，这位备受争议的前切尔西和皇家马德里主帅还没有担任过任何主帅职位，但他似乎正逐渐接近复出。

穆里尼奥最近拒绝了与里昂谈判的机会，因为他已经选择了另一家俱乐部。

伊布拉希莫维奇坚信这位葡萄牙人下任东家将能享受其最好的能力。

洛杉矶银河队的前锋说：“他对我的职业生涯产生了不可思议的影响。”

“他仍然是‘特别的那个’，一个胜利者。我希望他能尽快回到教练席上，我相信他会马上开始赢球。”

然而，瓜迪奥拉并没有在伊布拉希莫维奇心中占据同样位置。

他们在巴萨的一个赛季中经历了一段著名的不和谐关系，在这个赛季里，这位瑞典人攻入了16粒西甲进球，并获得了联赛冠军。

伊布这样评价瓜迪奥拉：“我们从来没有因为现在这位现在执教曼城的人而发生过直接冲突。

“当我们面对面时，他躲了起来。他等着我离开，然后离开了更衣室。作为一个教练，他是一个奇迹，但作为一个人……”

伊布拉希莫维奇正在寻找一家新俱乐部，他在洛杉矶的合同将在美国职业足球大联盟赛季结束后到期。

他被传将回到老特拉福德，但他本人并不排除重返意甲的可能性。