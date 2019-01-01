伊布：排第七都能夺冠 季后赛赛制就是屎

由于缺乏紧迫感，这位洛杉矶银河队球星批评了季后赛赛制。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇并不是美国职业足球大联盟季后赛的球迷，因为这位洛杉矶银河队的队长给这个体系贴上了“屎”的标签。

在欧洲，伊布拉希莫维奇曾效力于曼联、巴黎圣日耳曼、巴塞罗那、国际米兰、AC米兰和尤文图斯等俱乐部，而美国职业足球大联盟则不同，他们用季后赛制度来加冕冠军。

西部和东部联盟的前七支球队——每个赛区有12支球队——进入季后赛。

今年是新的单淘汰制季后赛的第一年，每个赛区的头号种子进入第二轮，而分区其他六支球队都在争夺进入分区半决赛的资格。

此外，季后赛将在本赛季早些时候结束，因为大联盟的赛季将在11月结束，而不是像往年那样在12月初结束。

然而，伊布拉希莫维奇在周四的训练后表达了他的不满，他不喜欢季后赛的赛制。

伊布拉希莫维奇在洛杉矶对记者说:“我认为这个体系是垃圾。如果你只想进入季后赛，你怎么能学会有良好的心态呢?你只需要赢得季后赛，就是这样。每场比赛的结果都很重要，但在这里，如果你排名第七，你就能进入季后赛并获胜，你就是冠军。对我来说，心态就是每天训练，你训练的方式就是你比赛的方式，而在美国职业足球大联盟的体系中，你如何让心态24小时都保持在你的脚趾头?它是非常困难的。”

上赛季在伊布拉希莫维奇的处子赛季中银河无缘季后赛，球队目前在西部排名第五，落后联盟领头羊洛杉矶FC15分。

伊布拉希莫维奇——本赛季的全明星球员——在他的第一个美国职业足球大联盟赛季的27场比赛中打入22球之后，今年代表银河出场18次，攻入16球。

银河队将在下一场比赛中迎战华盛顿特区联队，然后是西雅图海湾人和达拉斯FC队。在那之后，他们将面对洛杉矶FC，后者在本赛季即将打破许多美国职业足球大联盟的记录。