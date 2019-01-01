伊布拉希莫维奇重返AC米兰 双方签约半年

这名38岁的瑞典前锋将回到圣西罗，在他结束在洛杉矶银河队的职业生涯后，他最终同意了米兰的条款。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇已经回到了AC米兰，他的合同将在本赛季结束后到期，附带一个赛季的续约选择权。

这位38岁的前瑞典国脚自从与美国职业足球大联盟洛杉矶银河的合同到期后就一直没有效力过其他俱乐部。

他曾在米兰效力了两年，85次出场打进56球，并在2011年赢得意甲冠军。

现在，他加入了米兰，为一个积分榜上半区的位置而战。已经打了17场比赛的斯特凡诺·皮奥利的球队排在第11位，积分只有联赛领头羊和死敌国际米兰的一半。

自从2012年离开意大利以来，他的进球一直非常多，在他转会到洛杉矶之前，他在巴黎圣日耳曼和曼联都有很好的表现。

“我将回到我非常尊敬的俱乐部，回到我热爱的米兰。”伊布说：“我将和我的队友一起努力改变这个赛季的进程。我将尽一切努力来实现它。”

他将在1月2日前往米兰进行体检，然后与他的新队友一起训练。一旦这一转会的最终细节得到批准，预计将举行一场新闻发布会。

伊布拉希莫维奇已经和欧洲及其他一些俱乐部联系在一起，最近几天有消息称他可能追随前主教练安切洛蒂来到埃弗顿。

这名的前锋将会期待着直接造成影响。米兰目前的头号得分手是前锋皮亚特克和左后卫特奥·埃尔南德斯，他们各进四球。

他将在1月6日主场对阵桑普多利亚的比赛中首次亮相，接下来的几场比赛对手分别是卡利亚里、斯帕尔、乌迪内斯和布雷西亚。

伊布拉希莫维奇在职业生涯早期曾代表过国际米兰和尤文图斯效力，他在意大利足球界已经有多年的历史。

他曾两次获得意甲最佳射手，三次获得意甲最佳球员，五次获得意甲最佳外籍球员。