伊布：我想为米兰进球 然后像上帝一样庆祝

这位瑞典老将在他的第二次俱乐部处子秀中没有进球，但他表达了在球迷面前享受这一刻的愿望。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇透露了他想要进球并与AC米兰球迷一起庆祝的愿望，因为俱乐部在瑞典人重返意甲时与桑普多利亚的比赛中取得了0-0的平局。

这位38岁的球员曾在2010-11赛季随米兰夺得意甲冠军，他在第55分钟替补出场，但未能在周一的圣西罗进球。

伊布拉希莫维奇谈到了他与米兰球迷的联系，他希望在进球后能“像上帝一样”在他们面前庆祝。

“和球迷的关系很好，给了我很大的动力。”伊布赛后说：“我想上场，进球，然后像上帝一样在南看台前庆祝。”

这名瑞典前锋是在年初加盟米兰的，当时米兰在意甲位居积分榜下半区。

伊布拉希莫维奇相信球队仍然需要时间来发挥他们的潜力，他会尽其所能来帮助球队。

“这表明，当我们试图创造进球时，我们缺乏自信和侵略性。我们不是很坚决。”他说：“我们需要知道怎样做才能达到团队的上限。”

“我在这里已经四天了，我会尽我所能来帮助你。现在还缺少一点信任。”

中场休息后不久，伊布替换了波兰前锋皮亚泰克，与葡萄牙年轻前锋拉菲尔·莱昂并肩作战。

这位20岁的球员仍然尚未在意大利顶级联赛中站稳脚跟，伊布说他在场上帮助了莱昂。

“我向莱昂解释了他必须做什么动作，这都是经验之谈。”伊布说：“我们现在必须承受痛苦，球迷们不高兴，结果也不是积极的。我们积极工作，积极思考。”

在这场没有进球的平局后，米兰在意甲积分榜上排名第12位，比排名第四的罗马少了13分。

他们的下一场比赛是1月11日客场挑战卡利亚里。