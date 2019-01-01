伊布成为瑞典球队哈马比俱乐部的股东之一

目前还不清楚这名前锋将如何参与到俱乐部之中，以及他是否打算继续他作为球员的职业生涯，无论是在瑞典还是国外。

周三早上，俱乐部宣布，兹拉坦·伊布拉希莫维奇已经成为瑞典哈马比俱乐部的股东之一。

这名前锋前一天在Instagram上发布了一张俱乐部球衣的照片，这让很多人认为他将离开美国职业足球大联盟回到瑞典。

然而，俱乐部强调，现在说伊布拉希莫维奇将为球队做出怎样的贡献还为时过早。

哈马比官方网站上的一份声明写道:“本周，哈马比·福特波尔的代表在洛杉矶会见了AEG和兹拉坦·伊布拉希莫维奇。

“AEG已经通知哈马比，它已经将其在瑞典AEG的一半所有权出售给了伊布，这意味着伊布将成为哈马比足球俱乐部的部分所有者。”

俱乐部主席理查德·冯·伊克斯库尔补充说:“这对我们来说仍然是新的，但当然这是非常令人兴奋的。时机把握得很好；近年来我们取得了很大的进步，明年我们将在欧洲比赛。”

“然后把伊布这样的人带进俱乐部，带着他所代表的激情和必胜的心态。现在谈论伊布如何为哈马比做出贡献还为时过早，但很明显，双方的合作潜力巨大。”

AEG是Anschutz娱乐集团(Anschutz Entertainment Group)的简称，是世界上最大的运动队和赛事的所有者，与足球、冰球和高尔夫方面都有业务，同时也是第二大现场音乐和娱乐节目的主办方。

伊布最近的职业生涯是在AEG全资拥有并运营的洛杉矶银河队度过的，他们的总部就在洛杉矶。

这名38岁的球员说:“哈马比是一家非常棒的俱乐部，拥有热情的支持者，在斯德哥尔摩和瑞典都受到尊敬。我一直很喜欢这家俱乐部和球迷，我对这家俱乐部近年来在球场内外的表现印象深刻。”

“能够加入并发展哈马比，感觉既有趣又令人兴奋。”

在职业生涯方面,伊布已经有回到意甲AC米兰,而与前主帅穆里尼奥在热刺的团聚已经被新的热刺主教练排除——这支英超球队“拥有英国最好的前锋”哈里·凯恩。