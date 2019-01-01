伊布成为大联盟历史最高薪球员
兹拉坦·伊布拉希莫维奇2019年720万美元(570万英镑)的年薪刷新了美国职业足球大联盟的新纪录，超过了2017年和2018年塞巴斯蒂安·乔文科的710万美元的年薪。
据美国职业足球大联盟球员协会(MLSPA)的薪资指南显示，这位37岁的瑞典球星去年从曼联加盟洛杉矶银河， 2019年的薪水比第一年的150万美元有了大幅增长，他将成为联赛中薪资最高的球员。工资的上涨并不令人惊讶，这名前锋已经做出了显著的影响，在39场MLS比赛中打进33粒进球。
伊布拉希莫维奇排名第一应该不会让人感到惊讶，因为他在加盟联盟的第一年就签下了一份廉价的合同，名单上的排名第二的名字令人惊讶。
伊布拉希莫维奇的队友吉奥瓦尼·多斯桑托斯在今年3月被解约前一直是他的队友，他的总薪酬仍将达到650万美元，与美国国家队中场球员迈克尔·布拉德利持平，成为联盟薪资并列第二高的球员。
尽管一些薪资数据肯定会招致批评，但MLSPA公布的数据显示，联盟球员的薪资趋势是正增长的。
非指定球员的平均薪资增长13.3%，至345867美元，较2014年的138140美元增长逾150%。
“过去5年里，我们每年的工资都在持续增长，这让我们感到鼓舞。随着联盟的发展和收入的增加，我们看到这种对球员薪酬的持续投资是至关重要的。”MLSPA执行董事鲍勃·福斯说：“球员是美国职业足球大联盟的核心，如果美国职业足球大联盟想要成为它渴望成为的联赛，它需要在一个竞争日益激烈的球员市场上保持步伐，无论是国内还是国际的。我们对这些趋势感觉良好，我们希望看到它们继续下去。”
数据还显示，过去5年里，10-18名球员的年薪以每年10%以上的速度稳步增长。福斯相信，MLSPA公布这一数据的决定，有助于继续提高整个联盟的薪资水平。
福斯说:“我从球员协会一开始就相信，通过增加合同市场的透明度，球员可以获得薪资信息和福利。透明度对于确保球员的表现得到适当的奖励至关重要。”