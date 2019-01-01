伊布成为大联盟历史最高薪球员

伊布留在美国的决定得到了回报，在他效力洛杉矶银河的第二年他成为了大联盟历史上薪酬最高的球员。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇2019年720万美元(570万英镑)的年薪刷新了美国职业足球大联盟的新纪录，超过了2017年和2018年塞巴斯蒂安·乔文科的710万美元的年薪。

据美国职业足球大联盟球员协会(MLSPA)的薪资指南显示，这位37岁的瑞典球星去年从曼联加盟洛杉矶银河， 2019年的薪水比第一年的150万美元有了大幅增长，他将成为联赛中薪资最高的球员。工资的上涨并不令人惊讶，这名前锋已经做出了显著的影响，在39场MLS比赛中打进33粒进球。

伊布拉希莫维奇排名第一应该不会让人感到惊讶，因为他在加盟联盟的第一年就签下了一份廉价的合同，名单上的排名第二的名字令人惊讶。

伊布拉希莫维奇的队友吉奥瓦尼·多斯桑托斯在今年3月被解约前一直是他的队友，他的总薪酬仍将达到650万美元，与美国国家队中场球员迈克尔·布拉德利持平，成为联盟薪资并列第二高的球员。

尽管一些薪资数据肯定会招致批评，但MLSPA公布的数据显示，联盟球员的薪资趋势是正增长的。

非指定球员的平均薪资增长13.3%，至345867美元，较2014年的138140美元增长逾150%。

“过去5年里，我们每年的工资都在持续增长，这让我们感到鼓舞。随着联盟的发展和收入的增加，我们看到这种对球员薪酬的持续投资是至关重要的。”MLSPA执行董事鲍勃·福斯说：“球员是美国职业足球大联盟的核心，如果美国职业足球大联盟想要成为它渴望成为的联赛，它需要在一个竞争日益激烈的球员市场上保持步伐，无论是国内还是国际的。我们对这些趋势感觉良好，我们希望看到它们继续下去。”

数据还显示，过去5年里，10-18名球员的年薪以每年10%以上的速度稳步增长。福斯相信，MLSPA公布这一数据的决定，有助于继续提高整个联盟的薪资水平。

福斯说:“我从球员协会一开始就相信，通过增加合同市场的透明度，球员可以获得薪资信息和福利。透明度对于确保球员的表现得到适当的奖励至关重要。”