伊布：建议所有年轻球员都来阿贾克斯 他们的哲学让人进步

洛杉矶银河队前锋兹拉坦·伊布拉希莫维奇称赞阿贾克斯是世界上培养年轻球员最好的俱乐部。

伊布拉希莫维奇在2001年从马尔默加盟阿贾克斯，当时年仅19岁。在转会尤文图斯之前，他在这家荷兰俱乐部效力了3年，开启了他非常成功的职业生涯。

瑞典人相信对于一个年轻球员来说，没有比约翰·克鲁伊夫球场更好的地方来开始职业生涯了。

“作为一名年轻有为的足球运动员，没有比阿贾克斯更好的俱乐部了，”他告诉Voetbal International：“训练的方式，俱乐部的理念，年轻时和你在一起的队友们——这些都是非常高水平的。我建议任何天才球员都可以在阿贾克斯开始他的职业生涯。”

虽然阿贾克斯在过去因为他们的年轻球星被欧洲球队挖走而饱受折磨，但在埃里克·滕哈赫的带领下，阿姆斯特丹球队本赛季再次站稳了脚跟。有了弗兰基·德容和马泰斯·德里赫特这样的球员，阿贾克斯有机会进入欧冠半决赛，他们在四分之一决赛第一回合后1-1战平尤文图斯。

伊布拉希莫维奇相信这个赛季是阿贾克斯如此出色的另一个例子。

他补充道：“这正是我发现俱乐部如此强大的地方：在很长一段时间里，他们证明了他们的哲学是有效的。令人难以置信的是，他们培养了这么多顶级球员。如果你有正确的心态，在阿贾克斯取得大的进步是很容易的：睁大你的眼睛并且打开你的耳朵，向俱乐部的专业人士学习，努力工作。这是成为世界上最好的足球运动员的第一步。我仍然很感激阿贾克斯是第一个向我提供这种待遇的外国俱乐部。”

中场德容就是一个很好的例子，他本赛季的表现让他在夏天转会到了巴塞罗那。

据前阿贾克斯门将、现任首席执行官埃德温·范德萨说，俱乐部本赛季的成功是对球员们对体系的信任的回报。

“这是我们几年前做出的承诺，当时我们说要让阿贾克斯回到欧洲前线，回到欧洲前20，更加频发地出现在欧战的最后阶段，”他告诉BBC体育：“球员们相信这个项目，相信阿贾克斯的力量——他们懂得如何表达自己，如何发展自己。我们周围其他国家的联赛可能更有趣，在更高的层面，但总的来说我们很满意我们已经让阿贾克斯取得进步，奥维马斯作为技术总监建立了一支可以在最高的层次上展开竞争的球队。”