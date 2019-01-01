伊布：帕文太棒了 不会在大联盟待太久

这位阿根廷人已经对洛杉矶银河产生了影响，而该俱乐部最大的球星认为他不会在大联盟太久。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇告诉洛杉矶银河的球迷不要习惯看到克里斯蒂安·帕文，他说帕文“太棒了”，不会在大联盟待太久。

帕文今年夏天以租借的方式加盟银河，并开始了他的大联盟生涯，帮助银河结束了糟糕的状态，在周六晚上2-0战胜达拉斯FC的比赛中，他的表现很出色。

他的表现令人印象深刻，赢得了伊布拉希莫维奇罚进的点球，而随着银河在西部排名第三和季后赛的临近，洛杉矶的球队很可能即将迎来它的辉煌。

赢球后，伊布拉希莫维奇称帕文是“球场上最好的球员”，并对这位23岁球员的未来前景做出了评估，他不认为帕文会在美国待很长时间。

“他很好。”伊布拉希莫维奇对ESPN说：“他对大联盟来说太好了。”

帕文过去曾吸引过阿森纳等俱乐部的兴趣，他的瑞典队友认为他很快就会离开。

“我认为大联盟在不会拥有他太长时间。”他补充道：“他在这儿的时候，我们应该好好欣赏他。”

虽然银河队可能无法长期留住这名阿根廷国脚，但伊布拉希莫维奇并不担心尝试建立化学反应，他声称帕文足够好，两人可以在球场上相互联系，而不用花太多时间去了解对方的风格。

“当你有这样的球员，你不需要说太多。”他说：“你只需要在比赛中进行沟通，并努力做到最好。他知道自己在做什么。这是他的第二场比赛，他是场上最好的球员，今天他有所作为。我和很多球员都踢过球，我知道当一个球员与众不同的时候，他就是与众不同的。”