伊布嘲讽C罗：去尤文也能称作挑战？

近日，瑞典巨星伊布在媒体面前炮轰C罗的一席话再次成为热点，大奉先直言不讳地表示葡萄牙人加盟尤文根本算不上挑战。

目前效力于美国职业大联盟球队洛杉矶银河的伊布拉西莫维奇一向以心直口快、敢爱敢恨而闻名，这一次，从皇马转投尤文的C罗成了他的“嘴下亡魂”。

根据意大利知名足球网站Calciomercato.com的最新报道，在近期接受一家荷兰媒体的采访时，伊布谈到了有关C罗从皇马转投尤文图斯的看法，在此期间，瑞典神塔对这位葡萄牙巨星进行了无情批判。

“克里斯蒂亚诺说去尤文是为了迎接新的挑战，难道他认为去一支多年来连续赢得意甲冠军的球队是一项挑战？既然你说自己是去迎接挑战，那为什么不干脆去一支二流球队，为什么不一家升入顶级联赛没几年的球队？试试吧，带领这样一支球队迈入一流球队阵营并赢得冠军，那才是挑战。C罗的言论简直是胡说八道，去尤文图斯并不是一个挑战。”

不知为何，伊布似乎十分看不惯这位与自己同时代的葡萄牙天王，这已经不是他第一次在公开场合抨击C罗。

就在一个月前的金球奖评选期间，伊布就曾嘲讽C罗，如果没有弗洛伦蒂诺的小手段，他将少拿4座金球奖两杯。再往前数，伊布还曾表示自己眼中的最佳阵容根本没有C罗并抨击葡萄牙人在去年欧冠中的惊世倒钩不算什么，他应该表示一下从40米外来这么一下。