伊布：只认巴西的罗纳尔多 姆巴佩让我想起他

这名瑞典前锋承认很少有球员能像罗纳尔多一样让他如此兴奋，但他也看到了姆巴佩和他的一些相似之处。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇说，姆巴佩是第一个让他像巴西前锋罗纳尔多一样兴奋的球员。

罗纳尔多仍然被认为是足球历史上最出色的前锋之一，在最近的一次采访中，伊布拉希莫维奇对他一直以来最喜欢的球员给予了特别的赞扬。

“一直都是巴西人罗纳尔多。”伊布告诉《GQ》：“当他表演的时候，每个人都想模仿他，模仿他的动作、他的小技术、射门。他的格调太高雅了。是他让我站在电视机前看比赛的。”

当被问及是否有现代球员让他想起罗纳尔多时，伊布拉希莫维奇说，巴黎圣日耳曼的前锋姆巴佩也让他同样兴奋。

“也许姆巴佩能带来不同，他很年轻，我们希望他能继续努力。”他说：“19岁的时候他就已经是明星了。我希望他仍然对比赛充满渴望和激情，成长并做得更多。你很难不兴奋起来。”

和罗纳尔多一样，姆巴佩在青少年时期就赢得了世界杯冠军，两人都拥有惊人的速度和一双发现进球的眼睛。

另一个懂得如何破网的人是伊布，这位38岁的老将目前正在寻找一家新俱乐部，有传言说他将随AC米兰回到意大利。

自从上个月离开洛杉矶银河后，这位经常旅行的前锋就一直没有俱乐部的消息，并且有传闻说他将转会到欧洲顶级联赛。