伊布加盟那不勒斯？安切洛蒂：我会给他打电话的

意大利教练已经准备好了去迎合瑞典球星重返意甲的潜在兴趣。

卡洛·安切洛蒂开玩笑说，他将打电话给伊布拉希莫维奇，希望他能在周六2:0战胜维罗纳后加盟那不勒斯。

洛杉矶银河队超级球星伊布谈到了他重返意甲的机会，这位38岁的球员表达了他对为安切洛蒂的那不勒斯效力的兴趣。

前尤文图斯、国际米兰和AC米兰前锋伊布在接受米兰体育报采访时表示，他将在意大利顶级联赛中一个赛季打进20球。

米利克的梅开二度帮助那不勒斯战胜维罗纳后，主教练安切洛蒂对伊布拉希莫维奇的评论做出了回应，他透露了与瑞典人接触的计划。

“我今晚给他打电话，告诉他我们在等你！”安切洛蒂告诉意大利天空体育。

“我很喜欢他，我看到了他在30场MLS比赛中打进29球。明天，我给他打过电话后，我会让你知道事情的进展！”

伊布拉希莫维奇和银河队将在周日的美国职业足球大联盟的附加赛中上场。

银河队将与明尼苏达联队在西部半决赛中相遇，胜者的对手将是支持者盾杯冠军洛杉矶FC队。

伊布拉希莫维奇在常规赛进了30个球，四球落后于最佳射手和洛杉矶FC队的队长贝拉。

前曼联球星伊布拉希莫维奇的合同在赛季结束后到期，这名老将被传将回到意大利，还有阿根廷豪门博卡青年队——罗马球星德罗西的大本营。

在他考虑下一步的时候，这位前尤文前锋最近透露在那不勒斯踢球确实很有吸引力。

“我很喜欢这部献给马拉多纳的纪录片，没有人像他一样。看到这座城市的爱让我想在那不勒斯体验一下。”伊布告诉米兰体育报。

“如果能复制迭戈的经历，那将是一件非常美妙的事情。我并不是说我会去那里，最终的决定将取决于几个因素，但那是一个能激发热情的团队。”

“对我来说，圣保罗每个周日都会爆满。还有安切洛蒂，一个伟大的教练。”