伊布：别指望卢卡库有好技术 他都不敢跟我赌停球

这名射手开玩笑地说他的前曼联队友停球糟糕，但是他希望后者能在意甲证明自己。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇警告球迷不要期待罗梅鲁·卢卡库的技术，瑞典人透露他的前队友卢卡库拒绝和他关于停球的打赌。

伊布拉希莫维奇目前与洛杉矶银河的合同将于12月到期，他曾在2017-18赛季短暂地与卢卡库一起效力于曼联，之后他决定加盟美国职业足球大联盟。

现年38岁的伊布拉希莫维奇虽然身高6英尺5英寸，但却以高超的技术闻名于世。卢卡库目前效力于国际米兰，多年来一直被成为“小魔兽”，被诟病只懂得依靠力量“虐菜”。

鉴于此，伊布透露他和他的前队友打赌，声称他会为每一次成功的停球付钱给比利时人——卢卡库拒绝了这个打赌。

“我会这样评价罗梅鲁，”伊布在接受《米兰体育报》采访时说：“别指望卢卡库会有好的技术。他最大的强项就是力量——要是他听我的话就好了。

“在曼联，我们打了个赌：‘你每一次做出像样的停球，我就给你50英镑。’”

“他回答说：‘如果我全部都做到了，我能赢得什么？’我告诉他什么都没有，他只会成为一个更好的球员。”

“郑重声明，他从来没有接受过这个打赌！也许他是怕输……”

虽然这位瑞典的偶像并不是卢卡库的铁杆球迷，但他对卢卡库充满了敬意，因为卢卡库是当今足坛最有价值的前锋之一。

“说正经的，卢卡库有着向世界证明自己的疯狂渴望。”他说：“我相信他在国际米兰也会做得很好。”

伊布拉希莫维奇在职业生涯的早期曾在国际米兰待过三年，在那段时间里打进了57粒意甲进球。