伊布你是认真的吗？索帅发话：他有我号码

红魔主帅索尔斯克亚表示，如果伊布真的希望重返老特拉福德，那么这位洛杉矶银河球星完全可以打电话给自己。

在曼联上一轮联赛意外不敌水晶宫之后，目前效力于美国大联盟的伊布此前坚称，他仍有征战英超的实力。

红魔目前在锋线选择上的确有所短缺，在桑切斯租借转会国米之后，锋线位置上还剩下拉什福德，马夏尔和格林伍德。

伊布自2016年加盟红魔之后，在穆里尼奥麾下帮助曼联赢得过卡拉宝杯和欧联杯冠军，不过严重的伤病最终迫使他离开梦剧场。

索尔斯克亚对于伊布回归的言论提出了质疑，特别是基于球员的年龄，但挪威人也表示，他并不会拒绝与这位前锋进行接触。

曼联主帅在新闻发布会上说道：“如果他是28岁而不是35岁的话（或许有可能发生）。这之间是有很大区别的。”

“兹拉坦在这里度过了非常成功一段时光，他现在的表现也很好。很不幸他在这里经历了伤病。谁知道呢，他有我的电话号码，他也来过我家。我们说的是同一种语言，如果他是认真的，我永远愿意和兹拉坦聊聊。”

“我不认为这会发生（伊布重返曼联），我认为他过去在俱乐部拥有了非常传奇的职业生涯。”

昔日在老特拉福德，前瑞典国家队队长在仅仅53场比赛中，就为红魔贡献了29球10助。而在加盟洛杉矶银河之后，他也在49场比赛中打入44球，送上10个助攻。

伊布之前曾告诉记者：“我可以轻松在英超立足，所以如果曼联需要我，我就在这里。”

“但银河现在拥有我，所以很抱歉。”

“我曾效力欧洲赛场，我非常享受，我在那里赢得了33座奖杯，希望我在这里也可以得到一些东西。”