伊布与抖音网红联手 拍摄《鱿鱼游戏》模仿视频

伊布拉希莫维奇最近模仿了网飞热播剧《鱿鱼游戏》中一名警卫的造型。

周一，这位瑞典球星在自己的社交媒体账户上分享了一段与抖音网红哈比-莱姆合拍的视频。

因能在抖音上恶搞生活技巧视频而出名的莱姆也扮演了一位鱿鱼游戏的参与者。

视频中，莱姆要从一条玻璃桥上走下来，玻璃桥的一半是脆弱的，另一半则足够支撑一个人的重量。因此他要么会摔死，要么在游戏中幸存下来。

莱姆以他的标志性风格找到了一种轻松通关的方法，即沿着中间支撑玻璃的横梁走下去。

但就在他开始吹嘘自己的胜利并准备从比赛监工面前走过时，警卫摘下了面具，原来这人是伊布。

莱姆被这一幕吓坏，然后从桥上摔了下来，伊布为视频配文：“我的游戏，我的规则。”

《鱿鱼游戏》是一套最新的韩国迷你剧，目前已在网飞平台上掀起了一阵风潮。

在这部连续剧中，囊中羞涩的参赛选手接受了奇怪的邀请，参加儿童游戏的比赛，但他们必须赌上自己的性命。

这部剧集于今年发布，并迅速成为网飞历史上最成功的节目之一。