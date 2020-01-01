伊哈洛谈加盟曼联：我从没想过自己能梦想成真

这位尼日利亚人谈到了自己身为红魔球迷的成长经历，同时他还透露安迪·科尔和德怀特·约克列是自己的偶像。

伊加洛表示，他“从未想过”自己能够实现儿时为曼联踢球的梦想，尽管他在职业生涯中一直虔诚地“粉”着这家英超豪门。

曼联在冬季转会期的最后时刻以短期租借6个月的形式从上海申花签下了伊哈洛，这一举动引起了英国足球界的广泛关注。

尼日利亚人近三年一直在中超效力，而他上一次在英超踢球还要追溯到2014-2017赛季，那时候他效力的球队是沃特福德。

其他球队

索尔斯克亚对引进这位30岁球员的决定做出了合理解释，他强调了这位球员是一位真正的射手，而此前曼联恰恰缺少这样一位正牌中锋。

在拉什福德受伤的情况下，伊哈洛成为了马夏尔锋线上的最佳搭档，他在自己首发的前三场比赛中打入了4粒进球。

得益于近期优秀的表现，这位前沃特福德球星赢得了很多赞誉，索尔斯克亚暗示如果他想继续留在这里，曼联可能会把他的短期租借变成永久转会。

伊哈洛公开承认自己是红魔的铁杆球迷，但他从未真正相信，自己竟然能够实现为红魔效力的梦想。

“我小时候告诉别人我要为曼联踢球，他们都在说，你疯了吗？因为那时候，你永远都不会知道未来是什么样子的。”

“刚开始，我只是想出国踢球，去一支小球队就可以了，我甚至根本不敢去奢望曼联。不过，我对红魔的支持是非常狂热的，只要有可能，我就会试着在周末观看曼联的每一场比赛，我仍然记得这些。”

“我从没想过事情会变成这样。即使在我效力沃特福德，踢上英超的时候，我也从未想过会发生这样的事情。”

当被问及他小时候觉得谁是曼联最成功的球员时，伊哈洛回答到：“我是看着安迪·科尔长大的。”

“安迪·科尔和德怀特·约克，他们是当时曼联的两名前锋。这两人都拥有着强壮的身体，在过去的比赛中经常有进球入账。”

上周在奥地利进行的欧联杯16强第一回合的比赛中，伊哈洛为曼联首开记录，帮助球队5比0大胜劲敌林茨。由于新型冠状病毒疫情的爆发，这场比赛不得不以以空场形式进行。

此后，所有欧洲赛事都被暂停，欧足联官员将于周二进行一次会面，讨论如何安排2019- 2020赛季剩下的比赛。