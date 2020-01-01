伊哈洛渴望延长在曼联的停留 并渴望加盟红魔

这位尼日利亚前锋正在等待新俱乐部中第一次首发，他希望自己能得到球迷和教练的支持。

伊哈洛希望在曼联的租借合同到期后能够继续留在曼联。

在冬季转会窗口关闭的最后一天，这位尼日利亚前锋完成了他儿时的梦想——转会到他支持的俱乐部。

索尔斯克亚之前在转会市场上寻找另一名前锋，并选择了将这位前沃特福德球星从中超上海申花带回到英格兰。

其他球队

在老特拉福德看到许多质疑伊加洛的能力和所能产生的影响力之后，他有很多需要证明的地方，但是这些年来他一直是俱乐部和国家队进球的主要来源。

曼联的目的是要再次证明他们的实力，而30岁的他渴望在2019- 2020赛季结束后留在老特拉福德。

在红魔1-1战平曼联的欧联杯比赛中，他第二次作为替补出场。赛后他告诉记者：“如果有机会，我当然愿意延长我的效力时间。”

伊加洛逐渐适应了索尔斯克亚带领下的曼联的生活。

在对阵切尔西和布鲁日的背靠背比赛中，他替补安东尼·马夏尔上场，但有人暗示红魔可能会在某个阶段试着尝试在锋线让二人搭档。

“这是教练的决定。”伊、哈洛说。

“我的工作就是每天在训练中努力训练，当需要我帮助球队时，我也会这样做。”

伊哈洛相信他能给曼联留下积极的印象，因为曼联正在寻找受伤的拉什福德的替补——他的背伤比之前担心的还要严重。

“我以前在英超踢过球，我知道需要什么。”伊加洛补充道。

“我知道你必须非常强壮，有足够的体力来支撑你的球队向前推进，所以我正在朝这个方向努力。我变得越来越好了。我们有很好的球员。”

“不幸的是，拉什福德受伤了，他是一个很好的前锋，有时他在边路踢球，所以我们必须要处理这个问题。我很高兴，每当我被要求做任何事情，我都准备好了。”

伊哈洛下一次为曼联出场可能是在对阵他的老东家沃特福德的时候，黄蜂将于周日做客老特拉福德。