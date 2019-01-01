伊卡尔迪续约仍停滞 切尔西豪砸1亿违约金欲挖角

伊卡尔迪与国米的续约问题因薪水和违约金问题一直没有得到解决，志在补强锋线的切尔西跃跃欲试，希望激活球员合同中的违约金条款。

据《镜报》消息，切尔西有意引进国际米兰前锋伊卡尔迪，球队老板阿布有意豪砸1亿英镑帮助球队重建。

由于莫拉塔的表现没有让切尔西主帅萨里感到满意，切尔西一直希望签下一名锋线射手。此前威尔逊是蓝军的引援目标之一，但伯恩茅斯拒绝让这名英格兰球员离队。

因此，目前切尔西扩大了自己的引援范围，他们将目光锁定在国米前锋伊卡尔迪的身上。

伊卡尔迪曾在2016年与国米续约，合同将在2021年到期，并且在合同中对于海外俱乐部有1亿英镑的违约金条款。球队目前为他提供了新合约，而且取消了违约金条款。

为防止阿根廷前锋被其他海外球队挖角，国米体育总监马洛塔的首要任务就是与伊卡尔迪谈妥续约的事宜。

据悉，国米已为伊卡尔迪准备了一份年薪600万欧元的合同，但球员经纪人旺达要求年薪要涨到800万欧元。在谈判中，显然球员一方占据着主动。

国米需要在今年夏天处理好与伊卡尔迪的续约问题，否则进入到2019-2020赛季，伊卡尔迪将会认真考虑离队的可能性。

切尔西目前已经做好准备签下这名射手，自从迭戈·科斯塔离队后，蓝军的锋线问题一支没有得到解决，伊卡尔迪的到来或许能帮助切尔西的进攻线恢复以往的火力。