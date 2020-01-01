伊卡尔迪：离开国米加盟巴黎是巨大进步 我能在这里拿到奖杯

这位阿根廷前锋在2019-20赛季被租借到王子公园球场，在成为法甲冠军后，他正在寻找更多奖杯。

毛罗·伊卡尔迪声称永久加盟巴黎圣日耳曼，这对他来说是一个巨大的进步，因为这将为他提供了更多获得奖杯的机会。

这位阿根廷前锋曾经是梅阿查球场的护身符，国际米兰甚至将队长袖标授予了这位高效率前锋。

不过，由于与时任主帅斯帕莱蒂及俱乐部高层决裂，伊卡尔迪不得不寻求转会，迎接一个新的挑战。

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巴黎圣日耳曼很高兴地向他提供了一份合同，法甲冠军选择租借这位南美前锋一个赛季。

而在不久之前，法甲霸主选择以永久转会的形式签下27岁的阿根廷人，伊卡尔迪相信这是为了他现在和将来的职业生涯所做出的最佳决定。

“在我的职业生涯中取得巨大的进步对我来说很重要。”伊卡尔迪在接受巴黎圣日耳曼官方网站采访时表示。

“我今年27岁，在意大利待了很长时间。”

“我想加入像巴黎圣日耳曼这样的俱乐部，去赢得奖杯，在最高水平上踢球。所有这些都意味着我必须做出改变和进步。”

“我在国际米兰呆了7年，将自己提高至高水平，而我选择来到巴黎圣日耳曼是为了进一步提高自己。”

“接下来的四年无疑是我人生的巅峰。我想继续展示我的能力。”

伊卡尔迪已经在个人荣誉方面拿到了一座法甲冠军奖杯，法甲因新型冠状病毒疫情而夭折，这让巴黎圣日耳曼提前拿到了2019-20赛季的法甲冠军。

对于这次胜利，伊卡尔迪表示:“这是我身披巴黎圣日耳曼球衣踢球的第一个赛季，说实话，这样赢得冠军有点奇怪，不过在联赛停摆之前，我们已经证明了自己的实力，并表明了我们正在夺取冠军的道路上。”

“我们证明了自己是一支顶级球队，最终我们也拿到了冠军。”

不过联赛的结束并不意味着巴黎圣日耳曼本赛季已经彻底结束，他们仍需要在7月底和8月份参加法国杯和欧冠的比赛。

“对我们来说，赢得这两座奖杯是很重要的。”伊卡尔迪表示。

“我们被困在家里一段时间了，现在我们回到了球场上。我们要做好准备，以便以最好的方式迎接挑战。”

“我们想赢，因为这是我们在欧冠回归前必须要踢的两场决赛。这两项赛事的冠军奖杯是我们的目标，我们有时间进行准备，以赢得他们。”