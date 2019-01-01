伊卡尔迪已走 桑切斯将在国米身穿7号球衣

在阿根廷人转会到巴黎圣日耳曼后，智利国脚在他的新俱乐部得到了他最喜欢的号码。

桑切斯(Alexis Sanchez)或许辜负了曼联的7号球衣，但他在国际米兰将再次穿上了7号球衣。

这位30岁的前锋在结束了在老特拉福德的一个赛季后，将在圣西罗度过2019- 2020赛季的剩余时间。

其他球队

他希望在蓝黑军团的表现能比在红魔时好得多。

桑切斯一到曼彻斯特就得到了这件标志性的球衣，但看起来他从来没有追随过之前7号球员的辉煌脚步。

乔治·贝斯特、布莱恩·罗布森、埃里克·坎通纳、大卫·贝克汉姆和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多等球星都为这身球衣增光添彩。

桑切斯在45场比赛中只打入5球，随后被允许离场。

他现在的目标是在国米重建自己的声誉，并在主教练孔蒂的计划中占据重要位置。

这件7号球衣是在伊卡尔迪离开后被交给他的，而阿根廷前锋则完成租借加盟巴黎圣日耳曼的交易。

桑切斯将负责填补伊卡尔迪转会离开后留下的进攻空缺。

这位智利人看到一张熟悉的面孔与他并肩支持这项事业。

卢卡库是今夏从曼联来到国米的另一位球员。

这位比利时前锋很高兴离开老特拉福德，这表明他、桑切斯和博格巴已经成为红魔最近挣扎表现的替罪羊。

卢卡库收：“总是博格巴，要么是我，或者是亚历克西斯。一直都是我们三个。”

“他们必须找个人来承担责任。我举起手，表示说我不认为今年只有我踢得不好。很多人都打得很差，但他们就是要找一个背锅的。”

“如果他们想把责任推到我身上，你知道吗，去你的，做你该做的。”

“我认为球队有很大的潜力去做一些伟大的事情。有很多人才。但这不仅是天赋;你真的需要建立一个团队。”

卢卡库已经向国米送上大礼，并公开反对他在意大利受到的种族歧视，他希望与桑切斯在米兰建立比在曼彻斯特更富有成效的合作关系。