伊卡尔迪：将尽全力留在巴黎 盼与卡瓦尼搭档

这名阿根廷国脚正在法甲冠军进行为期一个赛季的租借，但他希望能在明年夏天永久转会。

毛罗·伊卡尔迪正在尽一切努力确保他在巴黎圣日耳曼的租借能变成6000万英镑的永久转会。

伊卡尔迪加入了王子公园一个众星云集的进攻阵容，他的搭档还包括姆巴佩、卡瓦尼和内马尔。

他在所有比赛中仅出场8次就打入7球，他作为一名高产前锋的价值在一家雄心勃勃的俱乐部得到了彰显。阿根廷人现在希望在赛季剩下的时间里做的足够多，这样他的租借合同就会有购买选择权。

伊卡尔迪在周三欧冠联赛对阵布鲁日之前告诉RMC：“我们将在赛季末看到我能不能留下来。我想做些好事情，我来这里就是为了这个，显然为巴黎圣日耳曼这样的球队踢球很重要，这是世界上最好的球队之一。这是我职业生涯中的重要一步。我会尽一切努力留在这里。”

伊卡尔迪承认，在他最终找到离开米兰的方法之前，他在国际米兰的生活已经变得“复杂”了。

他补充道：“是莱昂纳多说服了我，我立刻有了不同的感觉。他打电话说服我帮助俱乐部，莱昂纳多对我的选择非常重要。他告诉我，在米兰经历了复杂的情况后，我可以重新成为这支球队的重要球员。我有其他工作机会，但我觉得来巴黎很好。”

伊卡尔迪是托马斯·图赫尔本赛季最喜欢的前锋人选，但是他希望能有机会和俱乐部的最佳射手卡瓦尼一起工作。

“我认识卡瓦尼很久了，我们很久以前就在意大利认识了。卡瓦尼是一个了不起的球员，他在巴黎圣日耳曼创造了历史，他在这里做了很多事情。我想在这里有所贡献，但教练将决定谁上场。我们都是为了团队的利益而工作，这是我们一直对自己说的话，不管是在场上还是场下。卡瓦尼和我是两名前锋，我们都想进球，如果教练做出决定，我们可以一起踢球，但这不是由我们决定的。总之，是教练做决定，那是他的工作。”