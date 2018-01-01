伊卡尔迪娇妻大玩文字游戏：续约？我们和耐克续约

伊卡尔迪的妻子兼经纪人旺达·娜拉表示，她此前研究的伊卡尔迪的续约文件是耐克方面的，他们和国米距离续约还有很长一段距离。

旺达·哪拉近日澄清了她此前在社交媒体上做出的有误导性的言论，此前她表示在看丈夫伊卡尔迪的续约文件，大家当然会认为他和国际米兰的续约已板上钉钉。

但这位阿根廷名模近日做出了澄清，原来她看的并不是伊卡尔迪和国米的续约文件，而是伊卡尔迪和耐克的续约文件。

旺达·哪拉说：“今天我们在伦敦和耐克续约了9年。和国米的续约还没有那么快，现在我们之间还有一些分歧，或者说没有那么接近达成一致，我们必须要坐下来谈谈。这几天也没有人打电话，告诉我他们被我推特上的状态误解了。”

“伊卡尔迪是没有市场的球员吗？听到这个言论我不禁要笑出声了。他根本是一个不应该被这样讨论的球员，我认为如果国际米兰能够接受他的续约年薪要求，他肯定优先留在国际米兰。”

旺达·娜拉还表示，他在等待着苏宁集团就伊卡尔迪的续约表达一些什么：“苏宁集团不应该说些什么吗？在上一个转会市场他几乎要走了，当时他们还诱惑伊卡尔迪去和C罗搭档，但最终毛罗（伊卡尔迪）选择留在国米。”

“毛罗是真正的9号，我们为什么要给别人当配角呢？”

此前《米兰体育报》的消息说，伊卡尔迪和国米的续约主要卡在年薪上，伊卡尔迪想要800万欧元，但国米提供的是600万欧元的年薪。