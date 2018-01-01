伊卡尔迪妻子：他今夏差点被国米卖到尤文

伊卡尔迪的妻子旺达表示他们还没有接近与国米完成续约，同时证实自己的丈夫今夏差点就被卖到尤文图斯去。

伊卡尔迪的妻子兼经纪人旺达-娜拉表示自己的丈夫和国际米兰距离达成续约协议还差得挺远，并称今夏伊卡尔迪差点去了尤文。

25岁的伊卡尔迪目前还剩三年合同在身，本赛季媒体一直在传皇马想引进这位高效射手，上周旺达在推特上表示自己的丈夫想要与国米续约，但最近又坚称能否顺利在新合同上签字还是未知之数。

在接受电视节目Tiki Taka采访时，旺达说道：“我们距离达成续约协议还差很远，至少没像你们说的那么接近。”

“我必须坐下来和俱乐部谈，而我现在还没有这么做。我对于媒体最近的报道很不满意，没有人来找我要一个解释。”

“听到媒体说没有球队要买伊卡尔迪的时候，我就笑了，我认为国米可以与伊卡尔迪续约，很明显，他的首要目标是继续留在球队。”

“在欧冠小组赛期间，俱乐部和我联系过，说想谈续约，而我的回复是等到小组赛结束后再谈吧。”

“在今年夏天的转会窗，伊卡尔迪一只脚已经被国米送出了大门，他们想把伊卡尔迪送到一个距离米兰不太远的城市。”

在被问到这支俱乐部是不是尤文图斯时，旺达说道：“大家都懂的，伊卡尔迪自己拒绝了对方开出的高价合同，只为留在国米。”

“尤文和我说他会和C罗搭档锋线，他们说如果签不下伊卡尔迪，他们也不会去签其他球员。”