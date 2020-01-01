前途未卜 伊卡尔迪去尤文？旺达也说不知道

阿根廷前锋面临着不确定的未来，甚至可能在下个赛季回到意大利。

毛罗·伊卡尔迪的经纪人兼妻子旺达·奈拉不确定丈夫是否会留在法国首都，还是会回到意甲。

伊卡尔迪被租借到法甲冠军巴黎圣日耳曼，他们可以选择在赛季结束后以7000万欧元的价格将这笔交易变成永久合同。

这名阿根廷国脚在2019-2020赛季被安东尼奥·孔蒂的国际米兰弃用，他转会到巴黎圣日耳曼已经在所有比赛中打进19球。

其他球队

伊卡尔迪在过去的12场比赛中只进了2球，他之前曾说过他愿意留在巴黎圣日耳曼，但旺达说她不确定未来会怎样。

“毛罗会去尤文图斯吗？我真的不知道。我不知道下赛季我们会回到米兰还是巴黎。在足球界，你永远不会知道。”

“他会做出选择，我们会追随他。你很难争辩，因为我非常了解毛罗，我非常清楚他作为一名球员想要什么，以及什么让他感觉良好。”

“我将跟随他的选择，作为他的妻子和经纪人保证额外的安全。”

旺达曾排除了她的丈夫加盟尤文图斯的可能性，但是现在看来她的立场已经软化了。

“不不。毛罗现在在巴黎，他在那里表现得很好，实现了一些疯狂的进球，就像他一直做的那样。”

“唯一让我感兴趣的是他的快乐，他在巴黎圣日耳曼非常开心。”

今年1月，伊卡尔迪本人表示，他将满足于留在巴黎。

“我在巴黎感觉很好，目前我们还没有和俱乐部谈过话。”他上个月告诉记者。

“离赛季结束还有四个月。当这个赛季5月结束时，我们将坐下来谈谈。如果我有机会留下来，我会很高兴。”